¿Qué pasa con el coronavirus en Corea del Norte?: el misterio desata una bronca entre Cao de Benós y Javier Nart Ecoteuve.es 2/04/2020 - 17:00

El representante del país asiático en España se enzarza con el colaborador de Risto

Alejandro Cao de Benós, el delegado del Gobierno de Corea del Norte en España, ha explicado a Risto Mejide la situación de ese país en lo referente al coronavirus, donde oficialmente no existen casos, algo que de lo que ha dudado Javier Nart, también presente en Todo es mentira y cuyo comentario ha enervado a Cao de Benós.

"El franquismo versión comunista", ha dicho Nart sobre Corea del Norte antes de que Cao de Benós comenzara su exposición. "Si considera que esa es mi presentación, creo que no soy digno de su programa", ha protestado ante Risto Mejide.

"Nart es un franquista oculto de socialdemócrata liberal", ha continuado Cao de Benós. "Si entras para descalificarme a mí o a otro invitado, no tiene sentido esta conversación", le ha frenado Risto Mejide antes de preguntarle por el coronavirus en Corea del Norte.

"No hay casos porque se cerraron las fronteras el 22 de enero. Si necesitásemos ayuda, la hubiéramos pedido como lo hemos hecho con otras enfermedades como, la tuberculosis. Nos da igual que os lo creáis o no", ha explicado Alejandro Cao de Benós.

Javier Nart contra Cao de Benós: "Donde no hay libertad no hay verdad"



El delegado del Gobierno de Corea del Norte en España ha explicado que si se diesen sospechas de casos hay establecida "una cuarentena de 30 días". Por otra parte, ha negado a Risto Mejide una información que hablaba de una ejecución de un funcionario en cuarentena por ir a un baño público. "Es mentira", ha asegurado Cao de Benós.

"Donde no hay libertad no hay verdad", ha recordado Nart. "Yo fui perseguido por Franco", ha seguido defendiéndose sobre la acusación que Cao de Benós había hecho al inicio de la conversación. "No me aburra con sus memeces", ha insistido Nart. "Ese es el absolutismo. Absoluta ignorancia sobre Corea del Norte. Aquí no se fusila a nadie", ha cerrado Cao de Benós.