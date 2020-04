Pedrerol "celebra" la medida de Madrid con sus autónomos y lanza una pulla al Gobierno: "Están tardando algunos" Ecoteuve.es 12:22 - 2/04/2020 0 Comentarios

El presentador de 'El chiringuito' dice que es "de sentidos común" porque "son los que más sufren"

El chiringuito continúa emitiendo en Mega desde casa. Este miércoles, Josep Pedrerol se metió en un "berenjenal" al opinar sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de asumir el pago de las cuotas de los trabajadores autónomos de la región correspondientes a los meses de marzo y abril por la crisis del coronavirus.

Su comentario vino a raíz de una inoportuna broma de Alfredo Duro. "Me parece una gran decisión, ¿eh? Enhorabuena a la Comunidad de Madrid. Va a hacer algo que no sé por qué no se hace en toda España, pero en fin", dijo el presentador.

Pedrerol inició así un discurso en defensa de los autónomos. "Son los que mas sufren y no sé por qué no se les perdona la cuota. Es una cosa de locos", dijo cabreado. "En fin, no nos metamos en esos berenjenales. Bueno ya me he metido".

"No lo digo para criticar sino para celebrar que los políticos de la Comunidad de Madrid han actuado bien en este caso y evitarán que los autónomos paguen dos meses. Me parece que eso es de sentido común, simplemente. Es lo mínimo que hay que hacer. Están tardando mucho algunos", sentenció.