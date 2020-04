Joaquín Prat estalla contra los políticos por seguir cobrando dietas: "¿No se os cae la cara de vergüenza?" Ecoteuve.es 2/04/2020 - 11:29 0 Comentarios

El presentador de 'Cuatro al día' lanzó un enfurecido alegato en directo

Joaquín Prat se ha colado en las últimas horas entre los 'trending topics' de Twitter después de hacerse viral un alegato suyo lanzado este miércoles en Cuatro al día. El presentador estalló en directo al enterarse de que algunos políticos siguen cobrando dietas y desplazamientos a pesar de estar confinados por la crisis del coronavirus.

Todo ocurrió después de que Prat conectara en directo con Mónica Sanz, que entró en el espacio de Cuatro para informar de las cifras de lo que cuestan estos complementos: 628.000 euros en el Congreso y 492.500 en el Senado. "¿Cómo puedes cobrar dietas de manutención y desplazamiento si está el país parado? ¿Pero dónde te desplazas? ¿En dónde comes que no sea en tu casa?", empezó a decir indignado el presentador.

"¿Cómo es posible, lo digo de verdad con todo el cariño, cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza de cobrar unas dietas de manutención cuando estamos confinados en casa o desplazamiento cuando no sale ni Dios?", siguió preguntándose mientras la periodista intentaba aclarar que posiblemente no les hubiera dado tiempo de descontarlo de las nóminas de marzo.

Joaquín Prat, indignado con la clase política

"Que llevamos confinados desde el mes de marzo. Desde mediados de marzo los autónomos no tienen actividad. Desde mediados de marzo la gente está siendo víctima de los ERTES. Desde mediados de marzo no hay caja. La gente no gana dinero", insistió enfadado Joaquín Prat. "Insisto, yo no estoy hablando de si cobran más o menos. Yo creo que la clase política está mal pagada para la enorme responsabilidad que tienen, pero no puedes cobrar una dieta de manutención y desplazamiento si no vas a trabajar", sentenció.

En ese momento, Javier Negre dijo haber recibido mensajes de políticos que estaban viendo el programa y que le estaban explicando por qué siguen cobrando esas dietas. "El alquiler y la plaza de garaje la tienen que seguir pagando", trato de justificar.