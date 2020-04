Ana Rosa, cada vez más indignada con Pedro Sánchez: "¡Es que me parece muy importante!" Ecoteuve.es 2/04/2020 - 9:57 0 Comentarios

La presentadora se queja de que el presidente no haya llamado a Pablo Casado

"El Gobierno se tiene que apoyar en todas las fuerzas; la situación es gravísima"

Ana Rosa Quintana lleva días reclamando una foto de unidad del Gobierno con la oposición y reclama a Pedro Sánchez que de el primer paso y llame al resto de partidos. "De esto vamos a salir entre todos, pero yo echo de menos el 'entre todos".

"El Gobierno se tiene que apoyar en todas las fuerzas porque estamos en una situación gravísima, económica y sanitaria", ha protestado la presentadora de Telecinco en su programa de este jueves.

Esta reclamación la ha vuelto a plantear minutos después, cuando ha entrevistado a Pablo Casado, que lleva más de diez días sin hablar con Sánchez. El líder del PP, en un primer momento, no ha querido hablar del asunto y ha preferido valorar la situación sanitaria dramática que vive el país. "Lo demás es secundario", ha dicho el diputado. "No, no es secundario", ha insistido Ana Rosa Quintana. "Intentaba relativizar que Pedro Sanchez no me coja el teléfono", ha respondido Casado.

Ana Rosa, indignada: "Tendrán que hablar, digo yo"

"Nosotros nos quedamos en casa y ayudamos así, pero le pedimos a la clase política... ¡Es que me parece muy importante que no hayan hablado en los últimos 11 días y que hoy tengamos el peor dato de paro de la historia!", se ha quejado de nuevo la presentadora. "Tendrán que hablar, digo yo. ¿No se quiere apoyar el presidente en el PP?", ha preguntado a Casado, que ha defendido el apoyo que ha dado hasta ahora al Gobierno.

"Hemos votado decretos sin haberlos leído", ha dicho el líder del PP, al mismo tiempo que ha recordado otras crisis sanitarias, como la del ébola, que tuvo que ser gestionada por el PP. "En esa ocasión nos montaron manifestaciones y escraches".