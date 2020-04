Isabel Pantoja, "triste y asustada" por el coronavirus: "No tengo ni ganas de ver la tele" Ecoteuve.es 19:35 - 1/04/2020 0 Comentarios

Jorge Javier llama en directo a la tonadillera, confinada en Cantora desde el 7 de marzo

Pantoja confirma que 'Idol Kids' no se estrenará en Telecinco mientras dure la crisis sanitaria

Jorge Javier Vázquez ha llamado en directo a Isabel Pantoja este miércoles para conocer cómo estaba pasando estos días de cuarentena obligatoria por el coronavirus. La tonadillera, visiblemente afectada, ha accedido a hablar con su compañero de cadena durante unos minutos.

"Estoy como todo el mundo, en casa esperando a que pase esta pesadilla", ha dicho Pantoja reconociendo estar "muy triste" y "muy asustada" por las altísimas cifras de personas fallecidas y contagiadas.

Maribel, como le llama cariñosamente Jorge, se encuentra en Cantora desde el 7 de marzo con su madre, doña Ana, mientras sus hijos están en sus respectivas casas: "Estoy superpreocupada porque esto va a más. Lo único que deseo es que acabe este mal sueño y que no haya más fallecimientos. Esto es horroroso".

Pantoja ha reconocido sentirse "impotente" porque "no puedes ver a tus seres queridos, ni abrazar, ni besar". "Estoy sintiéndolo mucho el no poder dar pésames", ha continuado diciendo muy tocada. "No tengo ganas de nada, ni de ver la tele. Le pido a Dios a diario. Tengo fe en que acabe pronto".

La tonadillera ni siquiera ha reaccionado cuando Jorge, en un intento para levantar su moral, le ha comunicado la ruptura de Adara y Gianmarco. "Sería que tenía que pasar", ha dicho. Por otro lado, Pantoja ha desvelado que Idol Kids no se estrenará en Telecinco hasta que "esto no pase".