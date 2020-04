Un autónomo sorprende a Risto Mejide con fotos de su pasado: así era el presentador con 15 años Ecoteuve.es 1/04/2020 - 17:51 0 Comentarios

El entrevistado de 'Todo es mentira' coincidió en Oxford con el publicista hace 29 años

Risto Mejide continúa dando voz a los afectados por el coronavirus en Todo es mentira, el programa que pilota en las tardes de Cuatro. Este miércoles, el presentador ha entrevistado a un autónomo e inquilino afectado por el estado de alarma decretado por el Gobierno.

"Llevamos casi dos semanas y media sin ningún ingreso, con mercancía en el almacén que no se puede servir y sin saber cuando vas a poder hacerlo", ha dicho Alejandro García incidiendo también en el "nuevo gasto" que va a suponer los créditos de los bancos: "Van a tener un coste, no son gratuitos".

Pese a todo, Alejandro ha llevado a cabo una iniciativa solidaria a la causa donando la tela de los cojines para "confeccionar batas para residencias de mayores y muchos voluntarios". "Este es el país del que yo me siento orgulloso. Esto me hace creer en la raza humana", ha dicho Risto.

Salen a la luz fotos de Risto Mejide con 15 años

La conexión ha acabado con final inesperado, ya que Alejandro y Risto eran viejos amigos: "Otra cosa que no me creo es que tú y yo nos conocíamos". "Eso parece. Hace 29 años que no hablábamos. Oxford, 1991", decía entre risas el entrevistado.

"Tenemos la foto", ha dicho Mejide para, a continuación, mostrar la imagen a los espectadores de cuando tan solo tenía 15 años. "Esa es la buena. Ya llevaba gafas de sol. Todos el mundo tiene un pasado. Me alegro mucho de haberte reencontrado", ha zanjado. "Lo que pasó en Oxford se quedó allí".