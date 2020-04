El doloroso virus que sufre Mila Ximénez durante el confinamiento por el coronavirus Ecoteuve.es 1/04/2020 - 14:59 0 Comentarios

La colaboradora ya se mostró molesta en 'Sálvame' a finales de la semana pasada

Mila Ximénez tiene una preocupación extra a la pandemia de coronavirus. La colaboradora de Sálvame ha anunciado que "he cobijado un herpes zóster sin saberlo". "La verdad es que no me hace la vida demasiado agradable", cuenta.

Sin embargo, la actitud de la periodista es positiva: "Lo que no sabe es que a lo largo de mi existencia he creado autodefensas suficientes para que se convierte en una molestia a la que intento hacerle el mínimo caso posible", dice en Lecturas.

Jorge Javier ya se percató que a Mila la pasaba algo en uno de los programas de Sálvame de la semana pasada. "Llevo dos noches que me duele muchísimo y se me sube al ojo y a la cabeza. He llamado a mi dentista y parece que he incubado un herpes zóster", explicó.

Mila, por otra parte, habla en su blog sobre el momento que tuvo que salir a la calle para ir a comprar la medicación a la farmacia. "Me sentí como una presa saliendo al patio unos minutos", escribe. "Ninguno estamos preparados para vivir esto".