Las llamadas por FaceTime de Susanna Griso a sus maquilladoras en tiempos de coronavirus: "Me hacen auditoría" Ecoteuve.es 1/04/2020 - 14:00 0 Comentarios

La presentadora de 'Espejo Público' explica cómo el programa se ha reorganizado

La televisión se ha visto afectada por el coronavirus y, mientras muchos programas han tenido que parar sus grabaciones, los espacios que se emiten en directo están llevando a cabo un protocolo para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Susanna Griso ha explicado cómo han tenido que adaptar la organización de trabajo de Espejo Público. "Solo nos vemos aquí, en plató", ha dicho en referencia a sus colaboradores Gonzalo Bans, Diego Revuelta o Nacho Abad.

Lea también: "Si digo esto hace tres semanas, me ahorcan": Iker Jiménez y las preguntas incómodas del coronavirus

"Mantenemos las distancias, pero cada uno se peina y cada uno se maquilla. Y la reunión que hacemos cuando acabamos el programa la hacemos de forma telemática", ha explicado a los espectadores de Antena 3.

A continuación, Griso ha desvelado cómo se prepara antes de entrar en directo ante la ausencia de su equipo de maquillaje, una de las medidas contra la COVID-19. "Yo me maquillo y me peino y luego les hago un FaceTime a ellas y me hacen la auditoría todas las mañanas a eso de las ocho y media de la mañana".

"Hay días que me corrigen y hay otros que directamente me dicen 'da igual, déjalo estar y que sea lo que Dios quiera", ha confesado para añadir entre risas que "hoy era uno de esos".