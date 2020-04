Jorge Salvador, el cerebro de 'El hormiguero', debuta como colaborador: la sección que nunca tuvo en 14 años Ecoteuve.es 1/04/2020 - 12:34 0 Comentarios

El otro cerebro del programa saltó a la mesa de Pablo Motos por primera vez en 14 años

El estado de alarma decretado por el estado de alarma ha obligado a Pablo Motos a reformular El hormiguero. Sin público en las gradas, el programa ahora entrevista a sus invitados mediante videoconferencia y da más cancha a sus colaboradores en plató.

Así pues, desde el lunes pasado han ido rotando Marron, Cristina Pardo, Luis Piedrahita, Yibing o El Monaguillo. Pero este miércoles los espectadores se llevaron una sorpresa con el debut de Jorge Salvador, el socio de Motos, como colaborador.

Lea también: El corte de Belén Rueda a Marron tras meter la pata en directo en 'El hormiguero'

"Jorge se incorpora hoy porque tiene sección", dijo el presentador valenciano al ritmo de la canción que le compuso Leonardo Dantés durante su etapa de Crónicas Marcianas, el late night que presentaba Javier Sardá en Telecinco. "Desde La barbacoa no he oído nada igual", bromeó Jose Coronado desde su casa.

"Era una época en la que Leonardo Dantés a todo el mundo que aparecía en el programa para asegurarse de que sonara su sanción. Hay una de Sardá, otra de Carlos Latre... y me tocó una, la mejor", especificó el otro cerebro de El hormiguero.

Jorge Salvador y la sección que nunca tuvo en 'El hormiguero'

La canción persiguió a Jorge Salvador durante toda la emisión. "Creo que, en este momento, eres el jefe menos respetado de toda España", dijo Motos a lo que dio pie a que su 'nuevo' colaborador contase una anécdota.

"El respeto no lo he tenido nunca. Hace 14 años se hizo un piloto de El hormiguero, que fue un desastre, y yo tenía una sección. La hice y no quedó mal", contó. "Entonces, decidiste ponerme siempre al final de la escaleta del día. Me pasé toda una temporada esperando a salir".

"Cada día sufría por si entraba o no. No entré, no entré, no entré... Terminó la temporada y no entré nunca"; continuó Salvador explicando. "Y no solo es eso, es que cada verano me ponías una sección para el año siguiente, lo anunciabas en prensa y durante 14 años no he salido. Ha tenido que venir un virus por todo el mundo para que yo hoy tenga sección". Su sección, por cierto, repasó anécdotas "jamás contadas" de El hormiguero.