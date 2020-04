El monumental enfado de Miguel Frigenti con Miguel Ángel Nicolás: "Me has dejado con el culo al aire" Ecoteuve.es 1/04/2020 - 11:58 0 Comentarios

El tertuliano, 'traicionado' tras desvelar la rajada de Alejandra Rubio sobre Lydia Lozano

Alejandra Rubio ha copado durante los últimos días toda la atención de Sálvame. La hija de Terelu ha dado el salto a la televisión como tertuliana de Viva la vida tras su cuestionado debut como colaboradora del debate de La isla de las tentaciones. Por este motivo, la joven ha perdido la protección que suponía ser descendiente de las Campos y se ha convertido en un personaje más del universo de Telecinco.

Y tras filtrarse su supuesto idilio con Suso Álvarez, ahora Alejandra Rubio ha emprendido una guerra abierta con Lydia Lozano. El lunes, Frigenti acudió al programa vespertino de Mediaset para revelar un duro comentario que la joven habría soltado de la periodista durante el cumpleaños de Lizzfany Emiliano. Según el tertuliano, Rubio llamó a Lozano "vieja de mierda" y despreció su carrera profesional riéndose de su credibilidad como periodista.

El bombazo de Frigenti provocó un terremoto en Sálvame con Lozano muy cabreada con la hija de su compañera. Sin embargo, todo se torció cuando este martes Kiko Hernández entró en directo para asegurar que Miguel Ángel Nicolás, jefe de Frigenti en Ya es mediodía, había negado que Rubio dijera semejantes palabras. El colaborador decidió callarse y tuvo que entrar por teléfono Belén Esteban, indignada con lo que estaba viendo por televisión, para dar su versión de lo ocurrido.

El enfado de Frigenti con Miguel Ángel Nicolás

Esteban desveló que Nicolás había confirmado a Frigenti que él también había escuchado a Alejandra insultando a Lydia Lozano, algo que el joven había evitado decir para no exponer a su compañero. No obstante, tras el capote de Belén, Frigenti explicó que Miguel Ángel Nicolás le había dicho un día antes que lo que él estaba contando era cierto, por lo que se sentía ahora traicionado.

"Me parece muy feo que me deje con el culo al aire. Lo tengo por escrito, luego me ha llamado reculando diciendo que no se acordaba. Si no te quieres meter, no te metas, pero no me dejes a mí mal", dijo enfadado Miguel mientras Jorge Javier bromeara con las consecuencias profesionales que esto puede acarrearle a Frigenti. "Miguel, si estás preocupado porque es tu jefe, tranquilo que durante el estado de alarma el despido está prohibido", recordó el presentador antes de hacerle saber que si eso ocurría, "las puertas de Sálvame estarían abiertas" para él.

Finalmente, Nicolás quiso pronunciarse y envió un mensaje a Jorge Javier y a María Patiño para aclarar el conflicto: "Se lo he aclarado a Frigenti, al programa y a Kiko, recuerdo que hablaron de Lydia y de lo que había dicho Alejandra pero no oí todo, si Miguel dice que lo escuchó, es verdad", sentenció el periodista.