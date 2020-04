El corte de Belén Rueda a Marron tras meter la pata en directo en 'El hormiguero' Ecoteuve.es 1/04/2020 - 11:47 0 Comentarios

El colaborador erró al decir que la actriz había presentado 'El juego de la oca'

El hormiguero: quédate en casa continúa con sus programas especiales por el coronavirus entrevistando a sus invitados mediante videoconferencias y dando más protagonismo a los colaboradores en plató.

Pues bien, este martes el espacio que pilota Pablo Motos llamó a Belén Rueda para descubrir cómo está llevando el confinamiento decretado por el estado de alarma. La actriz tenía previsto su visita por el rodaje de su nueva película La mujer perfecta, de Arantxa Echevarría: "Empezábamos en mayo, pero lo trasladaremos a septiembre".

Lea también: Juan y Medio estalla contra los que critican las donaciones de Amancio Ortega: "Son unos miserables y repugnantes"

Después, Belén reconoció que no se aburre "porque somos siete personas": "El 16 de marzo fue mi cumpleaños y lo celebramos todos con unas 'birritas' y hace cuatro días fue el cumpleaños de otra de las niñas que están en casa".

La matedura de pata de Marron con Belén Rueda

Además, la intérprete afirmó que mata el tiempo con juegos de mesa como el Catán, el Monopoly y el Risk. Fue entonces cuando Marron la interrumpió para meter la pata: "Belén, tenías que jugar a El juego de la oca y así haces un remember".

"¿El juego de la oca? No lo presentaba yo, amigo...", espetó con sorpresa Belén Rueda a una avergonzado Marron: "¡Ah, no! ¡No me digas! Recuérdame luego que me meta la lengua por...".

Efectivamente, ella nunca estuvo al frente del mítico concurso que se emitió tanto en Antena 3 como en Telecinco. Emilio Aragón, Lydia Bosch, Patricia Pérez, Pepe Navarro, Yvonne Reyes, Eugenia Santana, Andrés Caparrós, Elsa Anka y Paloma Martín sí fueron presentadores de El juego de la oca.