Antonio Pavón, evacuado de urgencia por los médicos de 'Supervivientes 2020'

El concursante se lesionó durante una de las pruebas del pasado domingo

El pasado domingo, Hugo Sierra, Nyno Vargas y Antonio Pavón disputaron una muy sufrida batalla en una dura prueba de recompensa que acabó con varios de los concursantes de Supervivientes 2020 atendidos por los médicos. Cada uno debía tirar con todo su cuerpo de una cuerda que le mantenía atado a los otros dos hasta alcanzar unas tablillas que se encontraban a cierta distancia de ellos.

El esfuerzo fue descomunal y si bien Ana María, Barranco y Fani lograron recuperarse rápidamente de los mareos que sufrieron, Pavón empezó a acusar las secuelas algo más tarde. El torero se lesionó y tuvo que ser evacuado de urgencia por el equipo médico de la isla en la que se celebra el reality de Telecinco.

Así lo comunicó Carlos Sobera este martes durante el Tierra de nadie. El presentador conectó en directo con los concursantes de Playa Desvalida para informarles de que su compañero iba a tener que estar unos días hospitalizado. "Está siendo observado por los médicos del programa, se le están haciendo las pruebas pertinentes", explicó antes de aclarar que sus condiciones "no están siendo mejores" que las de ellos pero que aun no estaba preparado para reincorporarse.

La preocupación de Ana María Aldón

Acto seguido, Sobera compartió con la audiencia el momento en el que Pavón era atendido por el médico, quien le indicaba que debía irse de la isla. El robinson se mostraba entonces muy preocupado por si la lesión lo obligaba a abandonar el concurso. "No quiere hacerlo bajo ninguna circunstancia", indicó luego Carlos Sobera antes de que destacara la gran preocupación que mostró Ana María por uno de sus amigos más especiales en el programa.

"Sí, me quedé muy preocupada, quiero que vuelva (...) y además me di cuenta que es una hernia, mi marido y mi hijo la han tenido y me di cuenta y por eso me preocupé, porque no va a poder hacer esfuerzos en el programa. Y puede que se lo lleven a España, pero yo quería darle el aliento para decirle que se va a quedar", aseguró la mujer de Ortega Cano.