La brutal bronca entre José Antonio Avilés y Elena en 'Supervivientes 2020': "Estás muerto para mí" Ecoteuve.es 1/04/2020 - 10:12 0 Comentarios

Los concursantes se enzarzan en una gran pelea y rompen su amistad

José Antonio Avilés se ha erigido como el concursante más polémico de Supervivientes 2020 después de que haya perdido en los últimos días a sus principales apoyos en la isla. Después de varias discusiones, la relación entre el periodista y Elena se ha terminado de romper tras una brutal bronca en la que ambos se tiraron los trastos a la cabeza.

Para muchos de sus compañeros, Avilés lleva días "malmetiendo" entre todos y la madre de Adara no ha tenido reparos en decírselo a la cara en plena noche: "El mayor manipulador que ha habido en la isla", le soltó encontrando rápidamente la respuesta encendida del joven. "Eres una mentirosa, lo que tienes que empezar a decir a todos es lo que opina de ellos, que los pones de vuelta y media por la noche", aseguró el tertuliano.

Lea también: Rocío Flores sufre una crisis de ansiedad al ver a Yiya y Antonio David explota: "La machacaría"

Elena era un polvorín y comenzó a elevar el tono de la discusión: "No tienes vergüenza, a partir de ahora vas a hablar conmigo delante de las cámaras", replicó calificando al robinson de "mentiroso, manipulador, sinvergüenza y mala persona". Mientras tanto, todo el grupo salía a defender a Elena y Rocío fue una de las que dio un paso al frente para echarle en cara a Avilés que "no se puede discutir así, atacando de esa manera".

Elena: "Para mí, Avilés está muerto"

Avilés hizo caso omiso a las advertencias e insistió en que la "manipuladora" era la madre de Adara. "Como con Gianmarco, que no lo querías y luego lo metiste en tu familia cuando tuvo dinero. A mí no me vas a llevar al límite", soltó ante la cara de asombro de todo el mundo. "Eres un mentiroso compulsivo patológico(...) Eres un niño viejo", le espetó al colaborador de Viva la vida.

Según explicó a sus compañeros, Avilés "transforma" y "da vuelta" a las conversaciones para meter "toda la basura que pueda". "Ha hablado de mi hija de forma despectiva, por segunda vez, y eso no lo voy a consentir. Mis hijos son sagrados para mí. Para mí está muerto", dijo con dureza la madre de Adara en una charla con Jorge.