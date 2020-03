Juan y Medio estalla contra los que critican las donaciones de Amancio Ortega: "Son unos miserables y repugnantes" Ecoteuve.es 31/03/2020 - 19:15 0 Comentarios

El presentador de Canal Sur se rinde ante la ultima maniobra del empresario gallego

Juan y Medio ha sido uno de los últimos en pronunciarse sobre las donaciones que ha hecho Amancio Ortega para ayudar en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El presentador de Canal Sur dio la cara por el multimillonario gallego y cargó contra aquellos que le han criticado.

Todo comenzó cuando el andaluz recogió en su programa de Canal Sur las imágenes de varios profesionales sanitarios acudiendo en ambulancia a la casa de Amancio Ortega para agradecer con sus sirenas la aportación que ha hecho recientemente a la sanidad y, de paso, felicitarle por su cumpleaños.

"Si no fuera por el altruismo y generosidad de este hombre, no cabe duda de que habría mucha más desgracias que lamentar. Pero por si a alguien le cabe duda, de bien nacido es ser agradecido. Y le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega", empezó diciendo Juan y Medio.

"Eso la inmensa mayoría de los españoles. Todos no. Hay unos miserables y repugnantes que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada, están en tratamiento y mejorarán. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños Amancio. Cómo me molas", elogió el presentador antes de seguir con los contenidos de su programa.