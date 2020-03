Los chistes de humor negro de Broncano con Dani Rovira tras anunciar que tiene cáncer: "Nos reímos por no llorar" Ecoteuve.es 31/03/2020 - 18:38 0 Comentarios

El actor malagueño se suma a las bromas de sus compañeros de 'La Resistencia'

Dani Rovira anunció el pasado miércoles que tiene cáncer en una noticia que sentó como un jarro de agua fría a sus seguidores y compañeros del sector. El actor se mostró con fuerzas de compartir que se había sometido a su primera sesión de quimioterapia y recibió una gran oleada de mensajes de cariño a través de las redes sociales.

Este lunes, David Broncano se acordó del colaborador de La Resistencia haciendo varios chistes de humor negro (desde el cariño) al que, además de compañero de programa, es también su amigo lejos de las cámaras. "¿Por qué no ha venido Rovira el cabrón?", se preguntó el presentador.

Lea también: La sórdida conversación de Broncano con Úrsula Corberó y Jaime Lorente: "Se me revuelven las tripas"

"Yo le he escrito un mensaje y no me contesta, no sé qué se inventará esta vez", bromeó Castell. "A ver qué excusa, que siempre tiene mierdas. 'No, es que...', a saber", se sumó el jienense. Castella continuó diciendo que el le había visto "recopilando mascarillas y no sé qué más cosas".

Broncano insistió entre risas: "A saber qué excusa tiene ahora el bueno de Dani Rovira para no venir al programa". "Es bastante bueno inventándose excusas. A mí la última me dejó tumbado", comentó irónico Castella haciendo alusión al momento en el que desveló su enfermedad. "La verdad es que no tiene buen cuerpo", añadió Ponce antes de que todos pararan las bromas para mandarle un mensaje de apoyo.

"Está más animado. Nos reímos por no llorar, pero yo hablé con él y está animoso. Y está fuerte físicamente", acabó explicando Broncano, que aclaró que estos días le había "enviado un mensaje y me dice que está bien". Rovira ha recogido el guante a través de las redes sociales y se sumó a los chistes: "En ese plató sólo puede haber una persona con pañuelo en la cabeza...vosotros veréis", comentó con sorna el malagueño.