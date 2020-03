"No me puse mala": Isabel Pantoja desmonta la versión oficial de 'Supervivientes' sobre su abandono Ecoteuve.es 18:28 - 31/03/2020 0 Comentarios

La tonadillera reaviva las dudas sobre su abandono repentino a un paso de la final

Isabel Pantoja fue el bombazo de Supervivientes 2019. La tonadillera participó contra todo pronóstico en el reality tras firmar un contrato millonario con Mediaset. Sin embargo, su aventura tocó fin en la recta final, después de diez semanas, por motivos salud que nunca se especificaron.

La artista puso rumbo a España después de no superar los problemas de salud que obligaron a evacuarla en un principio de los Cayos Cochinos.

"A lo largo de tu estancia, has estado sometida a unas restricciones dietéticas y a unos controles analíticos periódicos para garantizar tu salud. Lamentablemente, el incumplimiento en la dieta ha elevado a nivel preocupantes ciertos valores que han obligado a cambiar el tratamiento", le dijo Jordi González.

Pantoja no entró en detalles en la entrevista que le hizo Jorge Javier una semana después, ya en España. Hasta ahora. La tonadillera ha desmontado la versión oficial que dio Telecinco de su abandono en un vídeo divulgado por Noemí Salazar en redes sociales.

Isabel Pantoja: "Yo no me puse mala"

Se trata de una conversación distendida, después del concierto que dio en el WiZink de Madrid el 6 de marzo, con Omar Montes, Luis Rollán, Raquel y Noemí Salazar en la que hablaban sobre sus participaciones en los realities.

"Tenía que haber ganado mi hijo igual que tenía que haber ganado yo", dijo Pantoja en alusión a Kiko Rivera en GH DÚO. Después, Noemí se dirigió a Omar así: "Te regaló el maletín porque se puso mala, si no es suyo". "Que no, que yo no me puse mala", soltó la tonadillera sin percatarse que estaba siendo grabada contradiciendo la versión oficial que dio Telecinco.