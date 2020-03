Ana Rosa y Yolanda Díaz: un tirón de orejas y un piropo que la ministra no esperaba Ecoteuve.es 31/03/2020 - 15:53 0 Comentarios

La presentadora sorprende a la responsable de Trabajo con un comentario positivo

Ana Rosa Quintana ha entrevistado este martes a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, sobre las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en lo referente a su campo de actuación.

Quintana ha intentado que Díaz aclarase algunas dudas sobre el último decreto y ha reprochado a la ministra que el Gobierno no busque apoyos en la oposición antes de tomar algunas decisiones que luego tienen que ser refrendadas en el Congreso.

"¿Por qué no cuentan con todo el espectro político y no van todos a una, como nos piden a los demás? ¿Por qué no piden el apoyo previo, no posterior, a las medidas? ¿Por qué no se reúnen antes con sindicatos y patronal antes de tomar las decisiones?", ha planteado la presentadora a Díaz antes del Consejo de Ministros de este martes.

Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha acabado la conversación lanzando un piropo que Díaz no se esperaba. "Es usted una gran comunicadora. Explica bien las cosas. Unas personas estarán más de acuerdo que otras con el fondo, pero hay que agradecer que siempre está dispuesta a explicarlo".