Joshua ('Maestros de la costura'): "Vestiría a Cristina Pedroche hasta para hacerle un pijama" David Saiz 31/03/2020 - 14:11 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el ganador del concurso de moda de Televisión Española

Acusaron a la presentadora llevar un vestido muy parecido a un diseño del canario

"Me llamaron de varios programas y no fui; era pan para hoy y hambre para mañana"

Joshua Vázquez se presentó al primer casting de Maestros de la costura pero no logró entrar. También se quedó fuera cuando lo intentó en las pruebas de la segunda temporada. Insistió y, por fin, fue uno de los elegidos de la tercera edición que anoche acabó en TVE con él como ganador tras imponerse a Begoña.

Llevabas tres ediciones intentando entrar en Maestros de la costura. ¿Ha superado tus expectativas?

Con creces. Me presenté desde el primer año y por fin lo conseguí en la edición con el casting más multitudinario. Encima, gano.

¿Te veías tan fuerte como para ganar?

Siempre he intentado ser humilde. Me elegían como el mejor en tantas pruebas que pensaba que al final no iba a ganar. Además, el mínimo fallo que tenía me lo ponían como un mundo, esperaban más de mí y se me echaban encima. Lo magnificaban más que al resto de mis compañeros.

¿Que te exigieran tanto ha terminado siendo positivo?

Me felicitaban por tener mi estilo pero también me pedían que evolucionara, porque sabían que podía hacerlo. Querían ver cosas nuevas.

En caso de no serlo tú. ¿Quién era tu ganador o ganadora?

Begoña, sin duda.

Al final se ha ganado al público. ¿Cómo es ella?

Exacto, al final, porque al principio no la podía ver nadie. Incluso yo. Hay que conocerla porque es un manojo de nervios. A mí me costaba digerirla, pero a medida que la vas conociendo, te va sorprendiendo. Begoña es un papel en blanco, no te va a esconder nada. Es muy buena persona y he aprendido mucho de ella.

¿Seguís en contacto?

Sí, claro.

¿Todos? ¿O solo con Begoña y alguno más?

Con Begoña y alguno más (risas). Esto como en un trabajo. Te llevas bien con todos pero eres amigo de unos pocos.

¿Qué proyectos inmediatos tienes? ¿A quién te gustaría vestir?

Quiero seguir diseñando para artistas, ir haciéndome nombre y evolucionar poco a poco. Si he podido vestir a Paris Hilton o he ganado Maestros de la costura, ¿por qu´ e no podría vestir a Jennifer López o Beyoncé? Si lo ha hecho Palomo, de quien he aprendido tanto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Me haría mucha ilusión.

¿Y si te lo pide Cristina Pedroche? ¿También la vestirías?

Obvio, hasta para hacerle un pijama si ella quiere. Después de ganar de Maestros de la costura debería decirme, 'venga Joshua, vísteme' (risas). También un poco por callar las polémicas.

[Nota: Uno de los vestidos que llevó Cristina Pedroche en las Campanadas se parecía a un diseño que Joshua creó años antes. Hubo quien dijo que se trataba era un plagio, pero Joshua nunca se pronunció]

Tuviste oportunidad de 'rajar' sobre aquello y preferiste no decir nada...

Me llamaron de varios programas de televisión y no fui. Era pan para hoy y hambre para mañana. Y seguro que no hubiera entrado en Maestros de la costura. Me lo pensé, porque te ofrecen, te dicen... pero me daba mucho palo.

¿En televisión te gustaría hacer más cosas?

Hay un programa en particular en el que sí participaría: Tu cara me suena. Es arte, es moda, maquillaje, caracterización... Me gusta mucho cantar y bailar. Yo hago de todo.

Además de tu trabajo, en Maestros de la costura también has dejado ver tus sentimientos. ¿Te da pudor que la audiencia te conozca tanto de ti?

No, porque lo mejor que me llevo del programa es el cariño de la gente. Tengo una barbaridad de seguidores que he ganado gala tras gala y creo que es porque me he mostrado como soy. Hasta me desnudé... Me gusta que la gente me conozca y que me manden mensajes. Me escriben cosas muy bonitas diciéndome que les he alegrado, que se olvidan los problemas... Me quedo con eso. La fama se va pero el cariño se queda.

El día del desnudo también te subieron los seguidores, ¿no?

También... (risas). Para qué decir que no. La carne vende. Yo soy muy serio en mi profesión pero eso no quiere decir que no pueda hacer otras cosas.