Dura bronca en 'First Dates' en una tensa decisión final: "¡Por ahí no paso!"

Pepe la lió al confesar que Esther le había parecido "altiva" durante la cita

First Dates continúa su andadura en Cuatro y este lunes, Carlos Sobera recibió la visita de nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor en su restaurante. Pero sin duda, la velada estuvo marcada por la abrupta cita que protagonizaron dos de ellos: Esther y Pepe, de 78 y 81 años respectivamente.

Ella llegó muy positiva al dating de Mediaset asegurando ser muy presumida y activa. Además, reconocía que en el amor siempre le había ido "de puta madre" porque aunque ahora es viuda, había sido muy feliz en su matrimonio. No obstante, últimamente se sentía algo sola, por lo que decidió apuntarse al programa de Cuatro en busca de un hombre "limpio y educado".

Todo voló por los aires cuando Esther vio entrar a Pepe, momento en el que la mujer empezó a negar con la cabeza destacando con gestos que tenía papada. "No es lo que yo esperaba. No me gusta ni de cara ni de cuerpo. A mí los hombres me gustan normales, altos, un poco más delgados", confesaba a cámara mientras en la velada se mantuvo cortante con su acompañante, algo que él notó enseguida. "Ha empezado marcando la distancia desde el primer momento", lamentó Pepe resignado. "El trato de Esther me ha parecido un poquitín soberbio y yo por ahí si que no paso".

Tensión en la decisión final de First Dates

La tensión se puso de manifiesto en el momento de la decisión final, cuando saltaron chispas entre ellos. "No tendría una segunda cita porque vive muy lejos, le veo mayor, le veo grueso, no hace deporte, conduce y no debe hacerlo con su edad", enumeró despachándose mientras Pepe reaccionaba con caras de indignado.

"Yo no tendría otra cita porque no ha habido conexión y además la veo un poco altiva para mí", confesó sincero mientras ella lo negaba. "Yo no he sido altiva contigo, te he preguntado por tu vida, por tus hijos... Yo no llevo las riendas de nadie ni las he llevado nunca", se defendió Esther mientras le echaba en cara de nuevo que condujera a su edad. "Mientras yo esté capacitado y mientras me hayan examinado y pueda conducir, voy a tener este coche y cuando se me rompa, otro", insistió enfadado el comensal. "Eres un cabezón", le recriminó antes de que hicieran las paces e intentaran quedar como amigos.