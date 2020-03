La pullita de Pablo Motos a Puigdemont al confesar que no pasaría una cuarentena con él Ecoteuve.es 31/03/2020 - 11:02 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' realiza un juego con sus colaboradores

Pablo Motos arrancó este lunes la segunda semana de El Hormiguero: Quédate en casa, versión reformulada del programa con motivo de la crisis del coronavirus. Los invitados volvieron a aparecer en pantalla a través de videollamada y en esta ocasión, fueron Iñaki Gabilondo y José Luis Perales los encargados de compartir con los espectadores cómo están viviendo la cuarentena.

El presentador de Movistar+ habló de su nuevo programa en el que imagina cómo será 'el día después' de la pandemia. Gabilondo afirmó tener muchas dudas sobre cómo será el mundo cuando todo esto acabe, pero tiene claro que la vuelta a la rutina "será de manera paulatina". Además, el periodista evitó valorar negativamente la gestión que Pedro Sánchez y su ejecutivo están haciendo de la situación, ya que es "muy facilón estar criticando a los gobiernos".

Pero sin duda, uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Motos propuso a sus colaboradores un juego en el que debían confesar con qué persona no querrían jamás pasar un confinamiento. El presentador aseguró que él jamás lo haría con Carles Puigdemont: "Y no es por política, ¿eh?", empezó aclarando.

"Es por cómo toca la guitarra. A ver Puigdemont, no te sale. Las canciones de los Beatles no te salen bien, así que no las cantes", comentó el valenciano. "Por respeto a los pocos Beatles que quedan también, que se pueden morir si ven el vídeo", bromeó el Monaguillo. Marron, por su parte, afirmó que con Ana Pastor, la periodista, porque "estaría repreguntando todo el día".