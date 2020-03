Joshua se impone a Begoña y gana la tercera edición de 'Maestros de la costura' Ecoteuve.es 31/03/2020 - 1:36 0 Comentarios

El canario, de 28 años, vence el concurso de TVE después de diez semanas

Maestros de la costura ya tiene ganador. Joshua Vázquez se convirtió este lunes en el vencedor de la tercera edición del programa de TVE tras imponerse a Begoña, la otra rival en el duelo final del concurso.

Los jueces eligieron a Joshua como el mejor de la primera prueba y, por lo tanto, fue el primer 'duelista'. De la prueba de exteriores salió Begoña, que se impuso a Margarita y David, tercer y cuarto clasificados, respectivamente.

Joshua, canario de 28 años, es auxiliar de enfermería, aunque no ha ejercido, y opositor a la Guardia Civil, pero durante su participación en Maestros de la costura avanzó que lo iba a dejar para centrarse en el diseño de moda.

Joshua intentó hasta tres veces entrar en Maestros de la costura. Tras no conseguirlo en las dos primeras ediciones, su oportunidad llegó en la tercera.

??Antes del programa, sin embargo, Joshua ya había tenido cierta repercusión pública, muy a su pesar, debido a que uno de los vestidos que Cristina Pedroche llevó en una de las Nocheviejas en Antena 3 recordaba a un diseño que Joshua había realizado años antes.

"¿Fuiste tú quién la acusó de plagio por el vestido?", le preguntaron en Maestros de la costura. "Yo no acusé de nada, fue la gente por internet. Yo nunca me pronuncié. Me llamaron de todos los sitios y nunca fui a ninguna televisión", respondió Joshua. "De hecho, hubo un momento que me lo pensé y mi padre me dijo que si iba a venir una oportunidad grande dentro de unos años que no iba a poder aprovechar".