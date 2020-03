El enfado de Jorge Javier por la "politización" del coronavirus: "No se puede utilizar para cargarnos al Gobierno" Ecoteuve.es 30/03/2020 - 19:42 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' dice que se mantendrá "aséptico": "Me dedicaré solo a informar"

"¿Crees que si el Gobierno pudiera comprar mascarillas y respiradores nos los compraría?"

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy enfadado este lunes por la "politización" que se está haciendo del coronavirus después del giro político que ha dado Sálvame en las últimas fechas para informar sobre la pandemia con entrevistas a Irene Montero, María Jesús Montero, Begoña Villacís, Jose Bono...

"Yo estoy muy acostumbrado a dar opiniones sobre política, soy votante de izquierdas y no lo he negado. Pero lo he hecho en momentos en los que el país tampoco estaba tan mal como está ahora", ha empezado diciendo a David Valldeperas.

"Se ha politizado el coronavirus", ha remarcado. "En estos momentos, la sociedad está muy polarizada y, o está de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno o está en contra. Es decir, el coronavirus se está utilizando como medio para dividir a la sociedad".

Jorge Javier ha aprovechado para desvelar que el sábado, cuando entrevistó a la Ministra de Igualdad, recibió "mensajes que me pusieron los pelos de punta, eran insultantes". "Si yo doy paso a Irene Montero o a la ministra portavoz, la otra parte entiende que yo lo que debo hacer es no es escuchar sino pegarles hostias hasta en el cielo del paladar. Y tampoco es mi cometido, sino escuchar y preguntar para saber", ha dicho.

"Es un momento que todos debemos estar a una", ha insistido Jorge Javier para preguntarse después: "¿Crees que el Gobierno quiere matar a la gente? ¿Crees que si el Gobierno pudiera comprar mascarillas y respiradores nos los compraría y se colgaría todas las medallas del mundo?".

Jorge Javier: "Voy a confiar en la gente que nos gobierna"

"Entiendo que antes sí que podía manifestarme políticamente porque la situación era mucho menos complicada, pero creo que mi labor ahora no es bajo ningún modo es poder enervar a gente que nos esté viendo y que no estén de acuerdo conmigo", ha proseguido señalando que va a ser "aséptico". "Me voy a dedicar a informar y no opinar".

El presentador catalán ha continuado reflexionando sobre el día de mañana: "Espero que los políticos estén a la altura y se pidan responsabilidades". "Pero lo que no se puede es utilizar el coronavirus para cargarnos al Gobierno. Eso no es pedir responsabilidades, sino sentarse de una manera seria y ver qué ha pasado y qué no ha pasado".

"Si lo que estamos esperando es coger munición para empezar una guerra cuando esto acabe, creo que no es el camino adecuado", ha opinado para terminar su discurso: "Voy a confiar en la gente que nos está gobernando. Confiemos en que están obrando en buena voluntad y que no quieren exterminar a media humanidad".