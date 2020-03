La pregunta de Jorge Javier que sonrojó a José Bono: "¿Usas aplicaciones para ligar?" Ecoteuve.es 30/03/2020 - 19:12 0 Comentarios

El presentador pilló desprevenido al exministro en su entrevista en 'Sálvame'

Sálvame ha dado en los últimos días un giro a sus contenidos conectando en directo con varios políticos para analizar la crisis del coronavirus. Y si el pasado sábado Jorge Javier pudo hablar con las ministras Irene Montero y María Jesús Montero, este lunes el presentador ha hecho lo propio con José Bono, quien confesó que se encuentra aislado en Albacete al ser considerado persona de riesgo.

"Cumplo 70 años en diciembre y tengo una insuficiencia coronaria. El médico me indicó que me aislase completamente y así estoy para no contagiarme. Ese miedo poco a poco disminuye. Pero la preocupación sigue. Hay mañanas que digo esto es real o es una pesadilla", empezó diciendo el exministro antes de hacer una reflexión sobre el aprendizaje vital que está sacando de la cuarentena.

"Mi mayor miedo es la vida. Poder perder la vida como causa del virus y perderla estando solo", confesó antes de asegurar que todo esto "nos va a ayudar a ser mejores". "Todos somos frágiles, las izquierdas, las derechas, hombres, mujeres... Todos nos necesitamos y lo estamos percibiendo de una manera brutal. Espero que cuando la vida regrese nos ayudemos más", señaló.

Jorge Javier preguntó entonces a José Bono cómo es su día a día. El político narró una rutina como la que podrían tener muchos españoles que se encuentran confinados y confesó al presentador que estos días ha hecho algo que nunca en su vida había realizado: poner lavadoras. "He tenido que aprender y buscar el manual de instrucciones. Eso es algo que me ha costado mucho. Tampoco plancho y estoy dispuesto a aprender", reconoció antes de desvelar que ha tenido que llamar a su hija Amelia para que le indique cómo hacerlo.

La inesperada pregunta de Jorge Javier a José Bono

Finalmente, Jorge Javier cogió desprevenidos a los espectadores y al propio Bono al preguntarle si actualmente está soltero. "Sí, yo estoy divorciado. Tengo cuatro hijos y sin compromiso", respondió el político. "¿Pero te dan ganas de entrar en aplicaciones [para ligar] o eso es demasiado?", insistió el catalán en una cuestión que sonrojó a su entrevistado.

"Aunque estoy soltero y divorciado, también tengo 70 años y creo que la cabeza me rige bien", respondió con humor el manchego confesando a Jorge Javier que estaba "muy relajado" hablando con él. "Pensaba que iba a ser un sacrificio incomunicable y está saliendo bien y podemos hablar y me estoy desahogando", concluyó.