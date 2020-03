Grison desvela cómo fichó por 'La Resistencia' de Broncano y habla de su faceta como padre Ecoteuve.es 30/03/2020 - 19:06 0 Comentarios

Ángel Martín entrevista al hombre orquesta del programa de Movistar+

Aunque los seguidores de La resistencia llevan mucho tiempo pidiendo a David Broncano que entrevista a Grison, Ángel Martín se ha adelantado. El humorista charló con el campeón de beatbox en el espacio que ha lanzado en YouTube Kédate en Kasa.

Marcos Martínez, que así se llama el hombre orquesta del programa de Movistar+, contó cómo aterrizó en el formato de moda: "Llegué por Ricardo, que le gustan los cacharritos. Yo trabajaba par ala gente de Roland, que son como los que venden la Thermomix, pero con una máquina de lups de esta que graba y repite todo el rato. Un secuenciador de señal".

"Iba por las tiendas de música vendiendo ese aparato y me vino a ver un par de veces Ricardo. Me empezó a interesar la movida y, de repente, sacaron lo de La resistencia y debió pensar en mí, de puta chiripa", narró a Martín.

Grison luego dijo que Movistar "nos cuida muy bien" y que "es el único sitio donde podríamos hacer lo que estamos haciendo". "La televisión apesta muchísimos. La tele pública no hay por donde cogerla. Está todo muy guionizado, no ha realidad ni frescura", criticó.

Grison ('La resistencia') habla de su faceta como padre

Además, Grison reveló otros datos de su vida. "Si el coronavirus me llega a pillar hace 20 días me cago vivo porque no tenía ni suelo por la mudanza. Vivía en la sierra de Madrid y me metía todos los días 150 kilómetros entre ida y vuelta", dijo confesando que ahora vive en un piso por el Paseo de la Florida.

Grison tiene dos hijos, uno de tres años y otro de uno. "No puedo matarles porque no tengo donde irme, los tengo atados a un radiador", bromeó sobre la cuarentena, de la que se atrevió a decir la fecha exacta de su finalización: "Mínimo hasta el 24 de abril".

Por último, habló sobre sus bolos más surrealistas: "Hace dos años y medio estuve tocando en una tienda de retretes. La acústica era una mierda y me pagaron 50 euros".