¿Por qué Jorge Javier Vázquez lleva gafas sin graduar en televisión? Ecoteuve.es 30/03/2020 - 18:18

El presentador desveló el misterio en el 'Chester' de Risto Mejide hace seis años

Jorge Javier Vázquez ha aumentado su presencia delante de las cámaras de Mediaset por la crisis del coronavirus. Además de la gala semanal de los jueves, el presentador está pilotando Sálvame la mayoría de los días de la semana para informar sobre la pandemia.

En los últimos días, Jorge Javier ha rebajado la tensión de las circunstancias actuales rapándose el pelo. Este lunes, el catalán ha incidido en un detalle de su imagen que, para muchos, es desconocido: sus gafas de "pega".

Los espectadores habrán observado que el presentador se quita las que lleva puestas para ponerse otras cuando tiene que leer algún dato de su móvil. Jorge Javier luce en pantalla con gafas sin graduar.

¿Y cuál es la explicación? Muchos no sabrán que todo se debe a un "empeño de Vasile", según reveló Jorge hace unos años en el Chester de Risto Mejide. "Él dijo que El tomate se acabó cuando me operé de miopía y me quité las gafas". Incluso, el presentador ha lucido en algunas ocasiones gafas sin cristales.