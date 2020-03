La bronca de Sonsoles Ónega a uno de sus reporteros: "¡Mantén la distancia de seguridad!" Ecoteuve.es 30/03/2020 - 17:51 0 Comentarios

La presentadora reprende a un periodista por acercarse demasiado a una entrevistada

Sonsoles Ónega ha perdido el tono este lunes 30 de marzo, cuando conectó en directo con uno de sus reporteros desplazados a las puertas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid para conocer la última hora sobre la crisis el coronavirus que mantiene a España en estado de alarma desde el pasado 14 de marzo.

La presentadora de Ya es mediodía tuvo que abroncar a Luis Navarro por no respetar una de las normas básicas que han pedido las autoridades para luchar contra la pandemia: "Tú no te acerques tanto, que veo que metes demasiado cerca el micrófono. Te lo dije el otro día, ¡mantén la distancia de seguridad!", le pedía Ónega a su compañero al tiempo que hacía gestos con sus brazos demostrando que ella sí al mantenía con los colaboradores de la mesa.

"Está muy bien lo de las mascarillas para los sanitarios, pero en la calle hay que mantener la distancia social, nos lo están diciendo por activa y por pasiva. Eres esencial, ya lo dijo el otro día Pedro Sánchez, así que cuídate más", dijo molesta la presentadora de Telecinco haciendo alusión a las palabras con las que el Presidente del Gobierno defendía la importancia de los medios de comunicación para hacer pedagogía con los ciudadanos.

Navarro, que se había acercado a menos de un metro y medio de distancia, pidió disculpas a los espectadores: "Es la inercia, es la inercia. Mira que me lo has dicho y se me va la mano", se excusó el reportero. "¡Pues te alejas!", insistió Sonsoles antes de despedirle con un cariñoso mensaje. "Cuídate, Luis Navarro", sentenció.