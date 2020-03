Faela Sainz, la reportera real de Pepe Navarro que descubrió a La Veneno para el 'Mississippi' Ecoteuve.es 15:19 - 30/03/2020 0 Comentarios

Lola Dueñas interpreta a la redactora en la serie que acaba de estrenar Atresplayer

Atresplayer Premium acaba de estrenar Veneno, la serie sobre la vida de Cristina Ortiz, uno de los personajes más queridos de la televisión en los noventa. La Veneno se dio a conocer en Esta noche cruzamos el Mississippi (Telecinco) y hasta allí llegó después de ser descubierta por una redactora del programa.

Se trata de Faela Sainz, una reportera que en la serie de Los Javis está interpretada por Lola Dueñas. La ficción mantiene su nombre real y cuenta la historia tal y como ella la recordaba hace unos años en una aparición que hizo en Sálvame.

Faela Sainz llegó al Parque del Oeste de Madrid después de que se le cayera otro reportaje. Acudió a esa zona donde ya había hecho otros vídeos para el programa cuando, de pronto, se topó con La Veneno, "una tía alta, vestida de rojo una reina mora".

"Nos acercamos con la cámara preparada y ella fue encantadora. Y fíjate si era difícil en aquella época", recordó Faela Sainz. En la serie ese encuentro es igual de amable, aunque acaba con una pelea violenta cuando las compañeras de La Veneno se percatan de que les están grabando y espantando a los clientes.

"Llevé la grabación a Pepe Navarro", recuerda la redactora. "Estaba como loco y me pidió que la buscara. '¡No me fastidies, que me he jugado la vida dos veces!", recuerda que le contestó. Una situación que se recoge en la serie.

"Cogí a una amiga mía -en la serie es Machús Osinaga, otra reportera del programa-, fuimos en taxi, le explicamos lo que podía pasar. Me bajé y la encontré. 'Pero bueno, me has hecho una desgraciada, no paran de hacerme fotos...!', recuerda que le dijo La Veneno, cuando ya se había emitido el reportaje en televisión. Días después, apareció en plató por primera vez.