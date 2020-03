"Hola, Ana Rosa", trending topic en Twitter para 'trollear' a la presentadora

Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de AR en Telecinco, se ha convertido en trending topic en Twitter por uno de sus últimos mensajes en esta red social en el que habla de bloquear a usuarios.

Se trata de esta publicación en concreto, en la que la periodista admite haberle cogido "el gusto" a bloquear y avisa:

"En este momento, no estamos para tonterías y perfiles falsos o emboscados. Si tienes algo que decir, sé valiente y di quién eres".

Y en menos de un día "Hola, Ana Rosa" era uno de los temas candentes en España, con miles y miles de mensajes hacia la presentadora.

