Matamoros estalla contra Pedro Sánchez por esta declaración en su comparecencia: "No me lo puedo creer" Ecoteuve.es 29/03/2020 - 9:35 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame', muy indignado con el comentario poco acertado del político

Kiko Matamoros (Sálvame) no se ha podido aguantar ante lo que ha escuchado del Presidente del Gobierno en la comparecencia sobre el endurecimiento de las medidas de distanciamiento social para evitar el coronavirus y ha tenido que colgarlo en su Instagram, mostrando perplejidad ante lo que se ha podido oír en directo.

El presidente del Gobierno ha anunciado una ampliación del confinamiento por el coronavirus que supondrá que los trabajadores de sectores no esenciales no trabajarán desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos.

Lea también: Jorge Javier pide un referéndum sobre la monarquía: "Creo que no quiero tener Rey"

Pero esto no es lo que le ha molestado a Matamoros, sino una expresión de Sánchez en la ronda de preguntas de los periodistas:

"Incluso en nuestras diminutas casas"

"Yo soy consciente que los españoles y españolas estamos acostumbrados a vivir de otra manera, a estar en la calle, a estar en contacto con nuestros familiares, nuestros seres queridos, a abrazarnos, tocarnos. En definitiva, a tener un comportamiento y una conducta social muy distinta al que estamos obligados. Incluso en nuestras casas, en nuestras diminutas casas, que imagino es lo que le estará pasando a millones de españoles, a guardar las distancias por miedo a ser infectados o a infectar".

"Diminutas casas", esa ha sido la expresión de la discordia, la que ha molestado al tertuliano, que no ha reprimido su reacción de disgusto: "¿'Incluso en nuestras diminutas casas' ha dicho? No me lo puedo creer", ha escrito con tres emoticonos de vergüenza y otros tres de náuseas para dejar claro lo que le ha parecido la cita.