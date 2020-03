Jorge Javier para los pies a Irene Montero: "Una guerra horrorosa cuando esto acabe" Ecoteuve.es 28/03/2020 - 23:23 0 Comentarios

Charló con Irene Montero, María Jesús Montero, Cifuentes, Carmona, Villacís, Javier Ruiz y Sánchez-Martos

El presentador sigue tratando las consecuencias socioeconómicas derivadas de la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus con políticos y analistas en Sábado Deluxe. En esta ocasión, su ya habitual zasca -que ha sido una crítica a la división entre las dos Españas que parecen fomentar los propios políticos- a un tertuliano ha sido para la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Ella, además, aprovechó el programa para confirmar que ha vuelto a dar positivo en coronavirus: "Me han repetido la prueba y dio positivo de nuevo. Nunca me han dicho que estaba recuperada, tenía que cumplir confinamiento", afirmó la excajera de supermercado.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, interpeló a la ministra de Igualdad, Irene Montero sobre diversas cuestiones de actualidad.

"Primero, desear que te pongas bien. Hay dos preocupaciones, el tema económico y el sanitario, que es el principal. La situación de los sanitarios trabajando sin material. No hay que empezar con los reproches, pero hay que hacer autocrítica, la única forma de corregir errores cometidos. No dudo que haya buena voluntad, pero el hecho objetivo es que el material no ha llegado", comentaba Cifuentes, visiblemente preocupada.

Choque entre Cifuentes y Montero

"Hay unas condiciones horribles que ponen en riesgo a los sanitarios, es un desastre. Quiero ver de mi Gobierno, además de buena voluntad y promesas, prioridad y compromiso de que lleguen. Sobre la partida defectuosa de los tests, se ha dicho que se compraron a un distribuidor sin licencias y se ha vuelto a ir a ese, ¿No habría que explorar otras vías, ya que hay empresas españolas con una efectividad del 99% y que exportan a otros países?", preguntó la expolítica popular.

Montero:"Cuando esto pase, podemos tirarnos los trastos", la declaración de la discordia

Montero intentó evadir el tema como pudo, sin dar una respuesta clara y yéndose por las ramas: "Toda crítica debe estar enfocada a soluciones. Cuando pase, más a fondo podremos tirarnos los trastos. No basta con decir que no está llegando, sino decir cómo conseguir material. En ese proceso de compra, el proveedor dijo que cumplía la normativa, lo comprobamos al llegar y se vio que no y se devolvió, se pidió otro que cumpla, no solo dependemos de un proveedor. Muy importante lo que dices de no confiar en la producción española, es el debate de la deslocalización, la importancia de que lo esencial tenga industria propia en España. El material que falta en hospitales ya faltaba antes de esta crisis", trataba de defenderse la política.

Ante esto, Cristina Cifuentes saltó: "Hay 2 empresas españolas que producen esos tests y dan resultados en 24h o menos", afirmó.

Montero intentó, una vez más, replicar a Cifuentes: "El Gobierno ha actuado siguiendo a las autoridades sanitarias, nos han dicho qué hacer en cada momento. Hay algunas lecciones que estamos aprendiendo, los EPIs, por ejemplo, se necesitan no sólo para el coronavirus, hace falta personal, que ha visto recortado sus derechos", dijo en un claro dardo al Partido Popular".

Cifuentes se defendió: "No se ha recortado el personal", afirmó tajante.

El dardo de Jorge Javier a la política española sobre dividir

Jorge Javier Vázquez intervino en el choque de acusaciones y quiso resaltar una llamativa declaración anterior de Irene Montero a Cifuentes: "Te he escuchado decir una cosa que miedo me da, lo de tirarse los trastos cuando esto termine. La que nos espera cuando se acabe esto. Que los políticos cuando acabe esto entréis en guerra hace que España se divida más, se producirá aún más una grieta y división más palpable entre los que apoyan al Gobierno y los que no. Los políticos tenéis la responsabilidad de que no ahondéis en esa división. Las dos Españas, que antes era algo retórico, están cada vez más presentes en este país", ha declarado el periodista a la ministra.

Montero, acorralada y sin salida, intenta escapar

La ministra de Igualdad Montero, al oír esta crítica, quiso suavizarla: "Pero el país está dando muestras de solidaridad, como el apoyo al aplaudir en los balcones a los sanitarios, a las cajeras, a los policías y a la Guardia Civil, no todo son bulos y gente que alienta a la separación, la gente saca lo mejor de sí, sabe la importancia de una sociedad", intentó zanjar la política de Unidas Podemos.

Jorge Javier ahonda en las críticas a Alemania y Holanda

Asimismo, Jorge Javier tuvo la ocasión de hablar también con María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España. A ella le preguntó qué cabía esperar de Europa, ya que, a su juicio, Alemania y Holanda estaban comportándose tan mal, que incluso los portugueses tuvieron que usar el calificativo de "repugnante".

Ante este interrogante sobre Europa, Montero, médica de profesión, aclaró: "Hay que esperar una respuesta única en hacer frente a los gastos y la recuperación económica. Esa Europa que nació para enfrentar las guerras que sepa que esto es un ataque que no entiende de fronteras, que pongan un seguro de desempleo y en materia de solidaridad comparta materiales y acuda a donde se produzcan emergencias. Eso esperamos de la Europa de los ciudadanos. Está siendo lenta, por eso Sánchez ha sido crítico, en estos 15 días de plazo hay que dar una respuesta o veremos el auge del populismo", ha declarado la titular de la cartera de Hacienda.

La dura predicción que vaticina Jorge Javier: "Guerra horrorosa"

Al acabar la sección de tertulias políticas, Jorge Javier hizo un escueto pero dramático análisis a partir de las intervenciones de los distintos políticos que habían hablado con él durante la noche: "Nos vamos a meter en una guerra horrorosa cuando esto acabe".

Entre este mensajito a Irene Montero y el de la semana pasada a Cifuentes sobre la España siempre olvidada de las pymes y autónomos, Jorge Javier demuestra que no se casa con nadie y que tiene críticas para todos.