Ovación virtual al 'Telediario 2' de TVE por acabar con una pieza musical Ecoteuve.es 28/03/2020 - 14:27 0 Comentarios

Ante la tristeza del coronavirus, una despedida distinta y poética

El Telediario 2, presentado por Carlos Franganillo, ha conseguido emocionar a los telespectadores con su punto y final a la emisión, bastante poco convencional y artístico.

El broche ha sido una pieza de dos minutos en la que el periodista especializado en cultura Carlos del Amor ha fusionado dos de las noticias que marcan este fin de semana: la expansión del nuevo coronavirus y la cuarentena en España con el cambio de hora.

Lea también: Vox acusa a TVE de hacer una "encerrona" a Abascal y llama "sicario de extrema izquierda" a Franganillo

"Mañana se cambia la hora aunque nos dé igual, porque las dos, las tres, las cuatro y las que siguen se parecerán demasiado", comenzaba el vídeo.

"Una hora, agujero negro, donde no habrá contagios ni muertes..."

"Una hora en que no habrá contagios, ni muertes, ni nadie hablará del tema. Será una especie de agujero negro. Un lugar en el que descansar. Ojalá poder habitar más esos 3.600 segundos que no son y no serán", ha locutado el informador.

"No sabemos qué pasará cuando todo pase. No sabemos si seremos ya para siempre de otra manera, si seremos mejores, o si a los cuatro días volveremos a nuestra trivialidades de siempre. Eso sí, vamos asumiendo que, al igual que a las dos serán las tres, 2020 será en 2021", finaliza Del Amor antes de dar paso a un tema de Ismael Serrano.

La sensibilidad y lo no cotidiano de esta pieza han generado un aluvión de buenas críticas en redes sociales por parte de los telespectadores, que, ante el hastío de la cuarentena y la intoxicación informativa deprimente del omnipresente virus, han aplaudido la iniciativa de unas crónicas más coloridas, amables, como vía de escape ante algo tan cotidiano como ver la televisión.