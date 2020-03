Jorge Javier pide un referéndum sobre la monarquía: "Creo que no quiero tener Rey" Ecoteuve.es 28/03/2020 - 10:21 0 Comentarios

El presentador está demostrando últimamente su descontento con la situación de España

Jorge Javier Vázquez está sacando su lado más politólogo y reivindicativo con el cambio de temática de Sálvame y el Deluxe provocado por la crisis del nuevo coronavirus. Esta vez, su dardo va directo hacia la monarquía y, sin tapujos, pide un referéndum: "Ha llegado el momento de que se pregunte por su continuidad de la Corona".

"Con esta frialdad que me otorgan mis 50 primaveras afirmo con todas las consecuencias que creo que ha llegado el momento de que a los españoles se nos pregunte por la continuidad de la Corona", ha dejado plasmado en su artículo el filólogo catalán.

"Esa figura ha sido durante años el reverenciado Rey emérito, una persona que ha contado con la devoción casi unánime de todo un pueblo que lo admiraba, lo quería y casi lo veneraba (...) Tanto es así, que la prensa aceptó mirar para otro lado y no escarbar en los asuntos del monarca, porque sentía que se le debía demasiado como para ponerlo en aprietos. Pregunto: ¿Debería la prensa de la época entonar un mea culpa por esa clamorosa dejación de responsabilidades?", apuntó el periodista.

Esta declaración de intenciones tan directa del presentador de Mediaset se debe, muy probablemente, a las últimas informaciones sobre bienes acumulados por el Rey emérito Juan Carlos en supuestos paraísos fiscales y sociedades offshore, lo que ha provocado que Felipe VI renuncie en un comunicado público a su herencia y le retire la asignación económica anual que percibía, y a lo que Jorge Javier se refiere veladamente: "En esta época de horror, oscuridad y carencias, sus derroches son tan inmorales como crueles".

"Creo que no quiero tener Rey"

Además, el presentador duda de "por qué Felipe VI no tomó antes cartas en el asunto, sabiendo desde hace un año lo que comunicó a los españoles hace una semana": "Su discurso sirvió para darnos cuenta de que el Rey sigue amparándose en una palabrería tan ampulosa como hueca que no contagia más que hastío", añadió Jorge Javier.

Al fin, el televisivo se atrevió a dar a conocer su tesis a sus lectores: "Creo que no quiero tener Rey. Porque en una época en la que la gente se deja la piel preparándose, no entiendo cómo una institución se perpetúa por vía familiar. Porque si de pequeños ya el disgusto al enterarnos de quiénes son los reyes sólo nos dura un ratito, malo sería que a nuestros años no estuviésemos preparados para vivir sin ellos.".