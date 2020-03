Desvelan el detalle más íntimo del cuerpo de Sofía Suescun: "Lo tiene diferente al resto del mundo" Ecoteuve.es 27/03/2020 - 19:09 0 Comentarios

Maite Galdeano protagoniza un momento de lo más surrealista en 'Sálvame'

Maite Galdeano regresó este viernes a Sálvame para hablar de la inesperada expulsión de su hijo Cristian en la última gala de Supervivientes 2020. La navarra lamentó que el joven no pudiera repetir la hazaña que logró su hermana Sofía en Supervivientes 2018, donde revalidó una victoria que ya había conseguido en Gran Hermano 16.

No obstante, como suele acostumbrar, Galdeano protagonizó un momento de lo más sórdido al hablar con el presentador de varias anécdotas que ha vivido en casa junto a Sofía y su novio Kiko Jiménez. En una especie de polígrafo improvisado, Jorge Javier preguntó a la exconductora de autobuses si le había visto el miembro viril a su yerno.

Fue entonces cuando Maite sorprendió a los espectadores dando detalles íntimos de Sofía Suescun en una conversación que se produjo de la siguiente manera.

Jorge Javier: ¿Es cierto que, no hace muchos días, Kiko te gastó una broma y estando hablando con Sofía, él tenía su miembro al aire?

Maite: Caliente, caliente...

Jorge Javier: ¿Y es verdad que tú no te diste cuenta hasta después de un rato hablando con él?

Maite: Sí, es verdad. Sofía salió con el conejillo al aire y...

Jorge Javier: ¿Con qué? (Risas).

Maite: Con el conejillo, el zorrete vamos. Que por cierto, lo tiene súper bonito. Lo tenemos diferente al resto del mundo. La verdad Jorge, fliparías. No te miento.

Jorge Javier: Si fuera una forma geométrica, ¿cuál sería?

Maite: Como una anchoa pequeña, una anchoíta. Pero muy bonita, ¿eh? Particularmente preciosa.

Jorge Javier: Y salada... (Risas)

Maite: Y salada claro. Ella salió con la anchoíta al aire y él con el palo para arriba... Pero vamos... bien. Y ellos me hablaban y yo no me daba cuenta. De repente, se empezaron a reír y yo: "¡Ay va! ¿Pero qué hacéis?" Y se fueron riendo a su habitación.