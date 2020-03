Así fue el espectacular rodaje de 'Westworld' en España: de Valencia a la casa de Ricardo Bofill Ecoteuve.es 27/03/2020 - 14:33 0 Comentarios

HBO lanza un increíble 'making of' de la tercera temporada de la ficción

HBO estrenó el pasado lunes 16 de marzo la tercera temporada de Westworld, la principal apuesta de su catálogo tras el final de Juego de Tronos. La ficción, que lanzará cada semana un nuevo episodio, ha compartido este viernes un vídeo sobre el espectacular rodaje que llevó a cabo en España.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la casa de Ricardo Bofill en Sant Just Desvern (Barcelona) y las calles de Besalú (Girona) han sido escenario de la tercera entrega de la aclamada serie. La primera de ellas será la nueva sede de Delos, el estudio del arquitecto catalán será el domicilio de un nuevo personaje y la ciudad gerundense recreará las calles de una Italia medieval dominada por los nazis

Lea también: Patria cancela su estreno en HBO por la pandemia del coronavirus

En el vídeo, que recoge testimonios de los creadores de la ficción, se puede ver el brutal despliegue que realizó la cadena americana en las mencionadas regiones de nuestro país. "La Ciudad de las Artes y las Ciencias es algo nunca visto antes. Tiene una arquitectura espectacular, parece que has aterrizado en el futuro. Sabíamos que el lugar de la sede tenía que ser icónico", comenta Lisa Joy, responsable de Westworld.

Youtube Video

De la vuelta de Wood al fichaje de Aaron Paul

En esta nueva temporada, regresan Evan Rachel Wood como Dolores, la ganadora del Emmy Thandie Newton como Maeve, Ed Harris como el Hombre de Negro, Jeffrey Wright como Bernard, Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemsworth como Stubbs, Simon Quarterman como Lee Sizemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Se incorporan al reparto en esta temporada Aaron Paul (Breaking Bad, Bojack Horseman), Vincent Cassel (Cisne Negro, Mesrine), Lena Waithe (A Black Lady Sketch Show de HBO, Master of None), Scott Mescudi (We Are Who We Are de HBO), Marshawn Lynch (Brooklyn Nine-Nine), John Gallagher Jr. (The Newsroom y Olive Kitteridge de HBO), Michael Ealy (Stumptown) y Tommy Flanagan (Hijos de la Anarquía).