Nueva bronca entre Risto Mejide y el empresario con material sanitario retenido: "Es un buitre, va a la carroña" Ecoteuve.es 27/03/2020 - 13:16

El presentador denunció la intención de enriquecerse de Juan María Abio

Risto Mejide se enfrentó de nuevo este jueves a Juan María Abio, un empresario acusado de retener material sanitario. El distribuidor volvió a entrar en Todo es mentira para matizar las declaraciones que hizo un día antes en el programa.

"Yo no vivo de esto. Básicamente lo que hago es ser un intermediario entre fábricas chinas y hospitales españoles. En ningún momento me pueden requisar las mascarillas porque no son mías y no las tengo almacenadas", señaló en un principio el empresario.

"¿Eso es todo?", preguntó Risto a lo que Juan Maria Abio añadió lo siguiente en su defensa: "Vuelvo a recalcar que no hay financiación, no podemos seguir trabajando, con el tema de la requisición de las mascarillas lo único que van a conseguir es que los empresarios no vamos a pedir más".

Sin embargo, todo se calentó cuando el presentador le echó en cara que aprovechara la crisis sanitaria para enriquecerse, ya que su empresa, dedicada a la distribución de productos alimentarios según consta en el registro mercantil, diera de alta la categoría de material sanitario hace 29 días.

"Está usted especulando con productos sanitarios. Usted está haciendo gala de la cultura del pelotazo que estamos denunciando en este programa. Usted ve una oportunidad de negocio y ahí que va", denunció Risto mientras él lo negaba. "Es evidente, lo acaba de admitir. ¿Y ahora me viene con qué no quiere hacer negocio? "Es una empresa buitre que se dedica a ir donde ver carroña y la carroña es esto".