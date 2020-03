Jorge Javier confiesa que conoció por Grindr a José Antonio Avilés: "Tenía una foto de mi torso" Ecoteuve.es 27/03/2020 - 12:58 0 Comentarios

El presentador desvela cómo fue su primer encuentro con el concursante de 'Supervivientes'

Desde que empezó Supervivientes 2020 Jorge Javier Vázquez y José Antonio Avilés han hecho múltiples bromas y se han dedicado todo tipo de pullitas sobre la forma en la que se conocieron. Sin embargo, nunca terminaban de esclarecer qué ocurrió entre ellos antes de que el joven pusiera rumbo a Honduras para participar en el reality.

El misterio fue resuelto este jueves durante la última gala del programa. En el momento en el que Avilés se disponía a nominar, el presentador le preguntó que si podía contar como fue su primer 'encuentro'. El robinson le pidió entre risas que no lo contara mientras Elena y Ferre aseguraban que ya lo sabían: por una aplicación para ligar.

Lea también: 'Supervivientes 2020' continúa: Exteriores repatría a los españoles en Honduras sin el equipo del reality

El asunto se quedó ahí y más tarde, Jorge Javier dio más detalles en plató de lo ocurrido. Según explicó, él nunca había hablado con el periodista hasta que un día, mientras estaba presentando El tiempo del descuento (el pasado mes de enero) vio que alguien que se encontraba a menos de 9 metros le habló por Grindr.

Avilés habló a Jorge Javier sin saber quién era

"Fue él quien... No es que yo me quiera hacer de más. Ahora me lo han clausurado otra vez. Alguno al que le habré dicho que no...", comenzaba a relatar, desvelando que le han bloqueado su cuenta en la aplicación. "Tenía una foto de mi torso y él me preguntó que dónde estaba. Un domingo que yo venia a presentar El tiempo del descuento y él estaba en Viva la vida", aseguró el catalán.

Acto seguido, confesó que cuando por fin le dijo a Avilés quién era, este se quería morir. "¡Qué vergüenza!", le dijo el joven. "Y entonces le dije: 'Escucha, no me vengas con tonterías que voy a ser tu presentador'. Él me dijo que solo tenía a Emma García de presentadora", concluyó Jorge Javier entre risas.