El dardo envenenado de Pablo Motos a Pablo Iglesias sobre la donación de Amancio Ortega para combatir el coronavirus 27/03/2020

El presentador de 'El hormiguero' aviva la polémica con un comentario sobre el líder de Podemos

El hormiguero: quédate en casa ya ha puesto sus pilares en Antena 3. Aunque en los primeros días se hacía inusual ver a los invitados mediante videoconferencia (con problemas técnicos incluidos como sucedió con Revilla), el programa de Pablo Motos ha sabido reformularse ante la crisis sanitaria del coronavirus alternando minientrevistas a famosos con un mayor protagonismo de sus colaboradores en plató.

Tras recomendar un ejercicio de respiración para evitar la ansiedad, el valenciano dio pie a un zasca dirigido a Pablo Iglesias con una pregunta envenenada a Cristina Pardo: "Esta mañana he estado pensando. Si se pone el presidente del Gobierno malo, ¿quién se queda de presidente? ¿Pablo Iglesias?".

"Por ley está estipulado que el siguiente sea el vicepresidente por orden. La vicepresidenta primera, segundo y tal... Hasta hoy, como Carmen Calvo estaba hospitalizada, si Pedro Sánchez se hubiera puesto enfermo, el siguiente es Pablo Iglesias", empezó a responder la presentadora de La Sexta.

Pardo remató: "Pero como a Carmen Calvo le han dado el alta hoy, ha estado muy pocos días hospitalizada, ella desde casa, si está en buen estado, se encuentra bien, puede teletrabajar y a Pablo Iglesias no le tocaría".

"No, no es que tenga nada con que sea él Presidente", dijo entre risas para después soltar la pullita en cuestión: "Me rio porque Inditex, Iberdrola, Banco Santander han donado 150 millones de euros para material sanitario y, a lo mejor, y a él le podía parecer que era limosna".

"O igual le incomodaba esa situación", espetó Pardo. "Es verdad que Podemos siempre ha criticado mucho las donaciones de Amancio Ortega. Pero bueno, ya están hechas".