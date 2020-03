Ana Rosa y Echenique se enzarzan a cuenta de Miguel Lacambra: "¿Quién es y dónde trabaja?" Ecoteuve.es 27/03/2020 - 11:38 0 Comentarios

El dirigente de Podemos reprocha a la presentadora una 'fake news' sobre Pablo Iglesias

Ana Rosa Quintana y Pablo Echenique protagonizaron un rifirrafe en la tarde de este jueves en Twitter a cuenta de Miguel Lacambra, el heterónimo de un redactor (según explicó él) que se hizo Trending Topic por un artículo que desmontaba que el 8-M estuviera relacionado con la propagación masiva del coronavirus.

"Las cuentas de ultraderecha están enfadadas porque no pueden rebatir la argumentación del artículo y eso les dificulta seguir atacando a las mujeres. Por eso están haciendo énfasis en un escándalo terrible: ¡Oh Díos mío! ¡Miguel Lacambra es un pseudónimo!", escribió el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

Con la polémica ya sobre la mesa de si Lacambra existía o no, la presentadora de Telecinco preguntó con ironía a Echenique: "¿Quién es Miguel Lacambra? ¿Dónde trabaja?".

El político de la formación que lidera Pablo Iglesias respondió con pullita incluida: "Hola Ana Rosa. Es un pseudónimo. Algo relativamente habitual en los medios escritos: Gerardo Tecé (CTXT), Barbijaputa (eldiario), Fray Josepho (LD)... Ya que me lees, ¿al final desmentisteis aquel bulo de ultraderecha sobre las UVI móvil en casa del Vicepresidente? Un abrazo".

Quintana contestó de la siguiente forma: "Pablo es muy fácil. No le conozco y como es un compañero me parece normal saber en qué medio trabaja. Respecto a la UVI móvil no recuerdo haberlo dicho. Si te refieres a un testimonio que había perdido a su padre, es la opinión de una persona con mucho dolor".

Echenique, a Ana Rosa: "Yo tampoco conozco a Miguel Lacambra"

Cabe explicar que a lo que se refiere Echenique fue la declaración de un entrevistado del programa, cuyos padres han sido víctimas del coronavirus, y que aseguró que "Pablo Iglesias tenía una ambulancia en la puerta de su casa mientras deja morir a nuestros mayores". Sí es cierto que el espacio de Telecinco no lo aclaró después.

La 'bronca telemática' acabó con un último mensaje de Echenique: "Yo tampoco lo conozco Ana Rosa. Ahí no te puedo ayudar. Respecto de la UVI móvil. Mis condolencias y un abrazo al familiar del fallecido. Dicho esto, pregunto, ¿cuando alguien emite en directo una 'opinión' que es un bulo no se le dice con respeto que eso no es verdad?".

