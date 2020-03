"Es un incompetente": crece el cabreo de Ana Rosa por gestión del coronavirus: "Esto clama al cielo" Ecoteuve.es 27/03/2020 - 9:54 1 Comentario

La presentadora se indigna tras conocer los test defectuosos devueltos a China

Desde que arrancó la crisis sanitaria del coronavirus, Ana Rosa Quintana ha hecho un llamamiento a la unidad sin olvidad la crítica política sobre los fallos de coordinación que ha podido tener el Gobierno. El enfado de la presentadora ha crecido con los "test full" que el Gobierno ha tenido que devolver a China.

"Es manifiesta la incapacidad del Ministerio de Sanidad. Vale que no haya que disparar al timonel e ir todos a una... pero es que esto clama al cielo", ha dicho la presentadora de Telecinco nada más comenzar su programa de este viernes.

Ana Rosa también recordó la conversación que el jueves tuvo con María Jesús Montero. "Me contaron, y se lo pregunté, si le habían dado competencias a ella para hacer ahora las compras. Ella evitó confirmarlo, supongo que por no decir lo incompetente que es su colega", ha espetado. "Es una opinión personal", ha añadido después. "Yo no creo que no estén trabajando", ha aclarado después la presentadora. "Pero es que están desbordados".

En una conversación posterior con Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, la presentadora ha continuado con la crítica cuando el mandatario ha hablado del problema de los test defectuosos. "Esto no nos puede pasar a cualquiera y menos a un Gobierno de España en este momento. Hay que exigir responsabilidades".