"Pensaba que era uno de mis maricones": el inesperado ataque de sinceridad de una joven en 'First Dates'

Elena dudó de la orientación sexual de su cita en el dating de Cuatro

First Dates continúa su andadura en Cuatro y este miércoles, recibió la visita de nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor en el restaurante regentado por Carlos Sobera. Entre ellos estaban Elena y Cristian, una pareja que protagonizó una de las citas más divertidas del programa.

La joven sacó las carcajadas de los espectadores con la inesperada confesión que soltó ante las cámaras nada más ver a su acompañante entrar por la puerta: "Al principio he dicho: ¡Coño, es uno de mis maricones! Me ha parecido un poco afeminado", decía la comensal asegurando que llegó a pensar durante un buen rato que Cristian era homosexual, ya que llevaba "el bigotito a lo Freddie Mercury".

La cita continuó y Elena se fue dando cuenta de la cantidad de cosas en común que tenía con su cita. Durante la velada, Cristian sorprendió a la joven con varios piropos que pillaron por sorpresa a la chica. "Tienes unos ojazos, son para entrar a vivir directamente, te lo juro. ¡Increíble!", le decía mientras la miraba intensamente.

"Me he quedado muerta. ¡Es precioso! En mi vida me habían dicho eso. La gente suele ser más guarra con los piropos, me ha parecido un tipo de chico que no conozco", reconocía encandilada con las palabras que le brindaba el comensal. No obstante, parece que nada de esto fue suficiente para que Elena quisiera una segunda cita con Cristian. Finalmente, tras una llamada a un amigo, la participante cambió de parecer y aceptó conocer a su cita fuera del programa. "Como amigos y ya vamos viendo lo que va pasando", sentenció ella.