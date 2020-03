Ferreras pone en aprietos a Irene Montero en su reaparición tras dar positivo en coronavirus Ecoteuve.es 26/03/2020 - 14:13 7 Comentarios

El presentador de La Sexta pregunta sobre las posibles discrepancias en el Gobierno de coalición

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha reaparecido este jueves en Al rojo vivo tras cumplir su periodo de cuarentena al dar positivo en coronavirus. "Me encuentro muy bien, he tenido síntomas leves y no me puedo quejar porque hay muchísima gente que lo está pasando mucho peor", ha dicho la política a Antonio García Ferreras mediante videoconferencia.

Montero ha reconocido tener "rabia" por tener que trabajar desde su domicilio porque "sé lo importante que es estar ahora al 100% para intentar ayudar y apoyar en todo lo que sea posible para salir cuanto antes de esta emergencia que no es solo sanitaria, sino también social", ha dicho incidiendo en el trabajo realizado con las "víctimas de violencia machista".

Lea también: Jorge Javier y el médico viral Spiriman se vuelven a enzarzar en 'Sálvame': "Haz tu trabajo y deja hacer el mío"

A continuación, el presentador de La Sexta ha puesto en aprietos a Montero al preguntarle sobre las posibles discrepancias en el Gobierno de colación entre PSOE y Podemos: "No sé si el coronavirus ha provocado las primeras tensiones en el Gobierno de coalición, ¿no? Más allá de los partidos porque ha habido sensibilidades distinas, ¿no?".

"Creo que todo el mundo sabe, porque nos ha visto y nos ve a diario comunicar, además esa transparencia y esa forma de contar lo que somos y lo que pensamos siempre ha existido", ha contestado. "La gente sabe lo que pensamos, sabe que en el Consejo de Ministros y Ministras se puede dar debates, pero este es un momento en el que todo el mundo tiene que tener claro que después de esos debates hay decisiones que se toman y que vamos todos a una".

Montero, en La Sexta: "La extrema derecha prioriza el sentimiento de rabia"

Instantes después, Montero se ha referido a la "mala política" que está realizando VOX. "Nadie puede decir ni que todo se ha hecho fatal ni que no se ha cometido ningún error. Pero, desde luego, el nivel de agresividad, saña y odio con el que la extrema derecha está intentando señalar a las mujeres en relación a la manifestación del 8M y la crisis del coronavirus no responde a un dato cientifico", ha manifestando. "Priorizan los sentimientos de rabia".