El día que el médico Jesús Candel debutó en televisión: la historia del origen de su apodo Spiriman 26/03/2020

El sanitario de moda por el coronavirus fue invitado por Buenafuente en 'Late Motiv' en 2017

El médico Spiriman ha sido para muchos un descubrimiento durante la pandemia de coronavirus. Los mensajes alarmantes de Jesús Candel, así como sus feroces críticas a las autoridades, han circulado como la espuma en redes sociales y su intervención en Sálvame hizo que todo el mundo hablara de él.

Sin embargo, el médico granadino ya había aparecido antes en televisión. Lo hizo en Late Motiv en 2017. Andreu Buenafuente lo invitó a su programa de Movistar+ después de que Spiriman encabezase un movimiento de protesta que logró, meses más tarde, paralizar los recortes sanitarios de la Junta de Andalucía.

"Es un médico que ha dicho basta, que se queja y que no pertenece a ningún partido". Así presentó el catalán a su invitado que, nada más hacer su entrada en plató reconoció estar "nervioso, es la primera vez que estoy en la tele".

"En los últimos años, vivimos una situación de recortes, de irregularidades, de corrupción", explicó bromeando sobre su 'amistad' con Susana Díaz, expresidenta de Andalucía. "Yo no soy de ningún bando político. Soy de mi mujer y de mis niños".

"Lo jodido de esto es que cuando tú hablas y dices las cosas como son, empiezas a recibir amenazas, ataques, presiones y eso te indigna más", contó Spiriman en un discurso que se parece mucho a los que hace en la actualidad. "Nosotros pedimos una Sanidad pública digna, con responsables dignos y no con ineptos e incompetentes".

Así explicó Jesús Candel el origen de su apodo 'Spiriman'

Como curiosidad, Jesús Candel explicó el origen de su apodo. "Spiriman es un personaje que sale con el gorro y las gafas y yo llevo trabajando muchos años en un barrio deprimido de Granada, donde creé una ONG pequeñita en la que trabajo con niños de exclusión social a través de un deporte que inventó mi abuelo [el spiribol]", relató.

"Me acuerdo de unos gitanillos que me pusieron ese apodo porque iba con la gorra y las gafas y yo era el hombre del spiribol. Me decían 'spiriman, spiriman", continuó. "Spiriman es el personaje que a través de las redes he utilizado".