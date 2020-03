Risto Mejide se enzarza con un empresario con material sanitario retenido: "Las personas que mueren no se recuperan" Ecoteuve.es 26/03/2020 - 10:41 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira' se enfrentó a un distribuidor de mascarillas

Todo es mentira vivió este miércoles un momento de gran tensión por el enfrentamiento que protagonizó Risto Mejide con José María Abio, un distribuidor con material sanitario retenido. El presentador de Cuatro se enzarzó con el empresario recriminándole que intentase sacar rédito económico de una crisis tan grave como la del coronavirus.

Tras propiciar una conversación telefónica entre Abio y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Risto se mostró muy contundente con el distribuidor: "Creo que aquí se mezclan dos aspectos muy peligrosos: Una urgente pandemia con gente muriéndose en los hospitales y empresas que quieren ganar dinero", empezó diciendo el catalán.

En ese momento, José María Abio trató de defenderse: "En mi tema, creo que pocas personas pueden decirme a mí como tengo que trabajar. Yo solo quiero que mis trabajadores puedan pagar sus hipotecas a fin de mes", justificó el entrevistado.

"Yo también tengo una agencia de publicidad y el negocio se me está yendo a la mierda estos meses y no me preocupa eso ahora. Me preocupa que la gente se muera. El negocio ya lo recuperaremos cuando todo esto pase, las personas que mueren no las vamos a recuperar. Usted podrá defenderlo como quiera, yo lo que veo es a una persona muy preocupada por su negocio y poco más", sentenció muy enfadado.