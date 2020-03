Dioni responde a la pregunta del millón: ¿Dónde está el dinero del furgón? Ecoteuve.es 26/03/2020 - 10:25 0 Comentarios

Participó en el programa 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' de Telecinco

Dioni, famoso por robar un furgón con 298 millones de pesetas en 1989, es uno de los concursantes que participan en el programa Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Comparte mesa con Carmen Borrego, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval.

"Vivo en un barrio modesto y no me considero un héroe ", respondió Dioni cuando Borrego le preguntó por la popularidad que consiguió tras hacerse con aquel botín.

"Me arrepiento de no haberme llevado mas dinero... para haber comprado al juez", bromeó Dioni durante la cena. "Tuve remordimientos de conciencia pero con lo que estoy viendo de la política, se me ha quitado", explicó.

"Yo robé el furgón porque tenía que darle un escarmiento a toda la golfería de políticos y de grandes empresarios", relató Dioni, que se quejó de la situación que viven las personas más vulnerables. "Hay ancianos, desahuciados, gente hecha una mierda..."

Los compañeros de cena preguntaron a Dioni si se lo gastó todo. "Me gasté 40 millones. El resto tendría que estar en mi bolsillo pero no está", respondió cuando le preguntaron por los millones que están sin localizar. "No se lo he dicho a la Guardia Civil, te lo voy a decir a ti", comentó sobre Víctor Sandoval.