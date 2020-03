El vídeo mas tierno del coronavirus hace que Joaquín Prat rompa a llorar en directo Ecoteuve.es 25/03/2020 - 19:51 0 Comentarios

El presentador, emocionado al ver la lección de dos gemelas con la enfermedad de piel de mariposa

Joaquín Prat continúa abordando la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus en Cuatro al día, el programa que pilota cada tarde en el canal de Mediaset. Este martes, el presentador rompió a llorar cuando el espacio emitió el vídeo viral de dos gemelas de cinco años.

Noa y Carla, que llevan cuatro meses sin poder salir de un hospital por tener la enfermedad de la piel de mariposa, se grabaron para que los ciudadanos encaren el confinamiento de otra forma.

"Llevamos 4 meses en el hospital. No nos quejamos. Vosotros, que lleváis unos días en casa, ¿os quejáis? Es por vuestro bien. ¡Quédate en casa!", dicen las pequeñas con una sonrisa.

Joaquin Prat apenas pudo articular palabra en los instantes después. "¡Qué fenómenas! Después de cuatro meses no pierden la sonrisa y tienen una vida en los ojos con unas ganas de descubrir lo que hay fuera, pero todavía no pueden hacerlo... Claro no puede ser", dijo con los ojos llorosos.