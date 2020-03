Siro López desvela el motivo por el que rompió con Pedrerol: "Me prometió dos cosas y no las cumplió" Ecoteuve.es 25/03/2020 - 19:08 0 Comentarios

El tertuliano explica los "cabreos" que provocaron su salida de 'El Chiringuito'

"La de Punto Pelota no era mi verdadera imagen, yo nunca discuto", dice

"Cuando llegamos a Antena 3, empecé a ver cosas raras en Pedrerol", recuerda

Siro López fue uno de los hombres de confianza de Josep Pedrerol, y uno de sus tertulianos estrella, durante la etapa de Punto Pelota en Intereconomía. Sin embargo, todo cambió a comienzos de 2014, tras el salto del equipo a Atresmedia. Apenas un mes después de su estreno, el periodista desapareció de El Chiringuito de Jugones sin que nadie diera muchos detalles sobre su salida. Hasta ahora.

Este martes, Siro López se animó a relatar lo sucedido durante el último programa de Colgados del aro, espacio sobre baloncesto que conduce junto a Juanma Iturriaga, Antoni Daimiel y el tuitero Pablo Lolaso en Youtube. Todo se desencadenó cuando conectaron a través de videollamada con Ibai Llanos, famoso comentarista de eSports, que destacó el cambio de imagen que ha tenido Siro desde su salida de El Chiringuito.

"Cuando te veía en Punto Pelota, me caías bien, porque te veía un tío pasional, pero es que Colgados del aro te ha cambiado la vida. Te lo digo en serio", reconoció el youtuber ante las risas de todos. "¿Tú te acuerdas cuando te ibas del plató?", le preguntó el joven. "Sí y me iba en serio, la gente se creía que estaba pactado. Qué va, las veces que me fui era porque me cabreaba con Pedrerol. Y porque al día siguiente me llamaba: 'Perdóname, vuelve y tal'. Y yo porque no soy rencoroso, pero me iba en serio y no pensaba volver ni harto de vino", empezó relatando.

"Mi mujer me decía que volviera, que necesitábamos el dinero. Y yo: 'Que no, me da igual, la dignidad está por encima de cualquier cosa", contó entre risas López sacando humor de aquella situación. "Y hubo un día que ya no volviste", señaló Daimiel mientras Ibai le preguntaba por qué salió de El Chiringuito. Siro contó entonces que la cosa "venía acumulándose" y coincidió con un momento en el que Mediaset estaba detrás de él para que fichara por Tiki taka.

"Me ofrecieron la tertulia y además volver al baloncesto y hacer el mundial. Yo había dicho un par de veces que no, porque ahí estábamos en Intereconomía que no nos pagaban y lo estábamos pasando muy mal, y me parecía abandonar el barco irme en ese momento", recordó el periodista, que desveló que todo cambió cuando saltaron a Antena 3. "Empecé a ver cosas raras de Pedrerol. Me prometió una cosa, se desdijo, me prometió otra y también se volvió a desdecir", relató.

Siro López: "La de Punto Pelota no era mi imagen real"

"¿Pero allí eras una estrella no?", se interesó Ibai. "Sí, yo era la mano derecha de Pedrerol", respondió al tiempo que Iturriaga apuntaba irónico que "menos mal". "Que la mano derecha no se entere de lo que haga la izquierda", bromeó Daimiel ante las risas de todo. Finalmente, Siro relató que además para él, estar en programas de ese tipo le hacían mostrar una cara que no se correspondía con la realidad.

"Yo soy como soy aquí, yo no me enfado casi nunca. Yo siempre he dicho que sólo discuto por dinero. En mi vida personal, no discuto. Si a cualquiera de vosotros no os puedo convencer de lo que pienso, ahí lo dejo porque es una estupidez. Esa no era mi imagen real. Yo de fútbol o política no discuto, pero si me pagan igual lo hago. Y es lo que hacía", concluyó Siro mientras Pablo Lolaso decía que Juanma Rodríguez había cogido "su papel". "Juanma es divertido, aunque igual no votamos a la misma gente, igual ideológicamente estamos distanciados", aseguró haciendo alusión a la significación política que hace unos meses hizo el tertuliano de Mega con VOX.

Puede ver el momento a partir del minuto 55.30 del siguiente vídeo.

Las dos promesas incumplidas de Pedrerol a Siro

Esta no es la primera vez que Siro López habla de su abrupta salida de El Chiringuito. Hace dos años, el periodista explicó al youtuber Víctor Palacios que se sintió "engañado, tanto en el plano personal como en el profesional". Por un lado, el tertuliano explicó que se sintió desplazado de la noche a la mañana por Pedrerol y que esto fue algo que se hizo patente el día de la presentación ante la prensa del nuevo programa de Atresmedia.

"No formaba parte del equipo, se hacen fotos todos juntos y no me dicen que me ponga con ellos. No pasa nada, empecé a trabajar y esa semana, Pedrerol me dijo que las condiciones económicas que habíamos hablado no iban a ser las mismas. Yo le dije que me adaptaba sin problema", explicó en una situación que se volvió a repetir días más tarde. "El día 29 de enero, me dice Pedrerol que teníamos que hablar otra vez porque no me podía pagar lo que me había dicho el día 10 de enero. Le dije que no se preocupara, que tenía una oferta de Mediaset y me iba a ir", concluyó.