Jorge Javier y el médico viral Spiriman se vuelven a enzarzar en 'Sálvame': "Haz tu trabajo y deja hacer el mío"

Jesús Candel ha vuelto a reprochar al programa de Mediaset que se emita desde el plató

"Mi lugar es estar aquí, tengo un compromiso con la gente que nos ve", ha dicho el presentador

El médico Spiriman ha vuelto entrar en Sálvame después de su abrupta intervención hace unos días, en la que abroncó al programa por emitirse desde plató. Y como sucedió en aquella ocasión, Jesús Candel ha acabado enzarzado con Jorge Javier después de recomendar que desde los medios de comunicación se tiene que "alarmar a la gente" para que tomen conciencia de la gravedad del asunto.

"No coincido contigo en el alarmismo. Los medios no debemos alarmar, sí informar. Yo no quiero acojonar al espectador y apelo a la conciencia de cada persona que nos ve", ha contestado el presentador.

"Evidentemente habrá que pedir responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", pero también se tendrá que "hacer un estudio exhaustivo de por qué hemos llegado hasta aquí, de todas las decisiones que se han tomado en este país en los últimos años", ha dicho en alusión a los recortes en Sanidad.

Jorge Javier contesta a Spiriman: "Tengo un compromiso con la gente que nos ve"

Spiriman, a continuación, ha seguido insistiendo en que "seguís haciendo algo que no debéis hacer", a lo que Jorge no se ha cortado en responder: "Es mi obligación venir a trabajar. Honestamente, mi lugar es estar aquí hasta que esto se acabe respetando lo que me dice el Gobierno".

"Creo que tengo un compromiso con la gente que nos ve, con la gente que necesita dos horas al día de entretenimiento. Haz tu trabajo y deja hacer el mío", ha proseguido el comunicador de Mediaset criticando la postura del sanitario: "Alientas al conflicto y a la grieta".

Spiriman ha rebatido su discurso diciendo que podían hacer el programa desde casa y que para entretener ya "están las redes sociales". "Los cómicos y los teatros tienen que seguir funcionando en tiempos de guerra, aunque me consideren un bufón", ha zanjado Jorge Javier antes de despedir al médico con humor: "Tengo ganas de conocer a tu madre". "Pues ella no tiene tantas".