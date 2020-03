El enfado de Christofer, acusado de gastarse sus ahorros en salvar a Fani en 'Supervivientes 2020': "Me estáis cansando" Ecoteuve.es 25/03/2020 - 12:27 0 Comentarios

El novio de la concursante se enzarza con Kiko Jiménez en el 'Tierra de Nadie'

Supervivientes 2020 continúa su andadura en Telecinco mientras el ministerio de Exteriores trabaja para la repatriación de los 279 españoles que se encuentran en Honduras, 125 de ellos miembros del equipo del reality producido por Bulldog TV. Este martes, Mediaset emitió una nueva entrega del Tierra de Nadie en la que Carlos Sobera anunció la salvación de Fani de la expulsión.

Fue entonces cuando se produjo una gran bronca entre Kiko Jiménez y Christofer después de que el tronista acusara de nuevo al novio de la concursante a fundirse sus ahorros en votar a su chica para que continúe en el concurso. Fue entonces cuando el protagonista de La isla de las tentaciones se mostró harto de esos rumores que asegura que nada tienen que ver con la realidad.

"¿Cuánto de has gastado esta nominación?", le preguntó Kiko al joven mientras era reprendido por Carlos Sobera. "Y dale, ¡qué manía!", exclamó el presentador de Telecinco mientras Christofer se lanzaba a responderle con dureza.

"Ya me estás cansando con la preguntita. Me he gastado lo que te gastas tú, lo que se gasta Sofía y lo que se gasta cualquier familiar. Ni más ni menos", defendió el prometido de Fani, harto de esos rumores que desde hace semanas apuntan a que se está gastando en Supervivientes 2020 todo el dinero que está ganando en los bolos en los que participa desde su salto a la fama gracias al reality de Mediaset.