Cristina Pardo se sincera y da su opinión sobre la gestión del Gobierno con el coronavirus
25/03/2020

"Es evidente que ha habido descoordinaciones y los afectados querrán respuestas"

"No nos queda otra que confiar en la persona que dirige el país", explica ante Motos

"No me cabe la menor duda de que pone su mejor voluntad", dice Pardo

El Hormiguero ha regresado esta semana a Antena 3 con una versión especial por el coronavirus. El programa, que no puede recibir invitados en plató, tira de conexione de Skype y de los colaboradores, que sí están en el estudio, como Cristina Pardo.

Pablo Motos quiso saber la opinión de la periodista sobre la gestión que se está haciendo en España de la crisis del coronavirus.

"Creo que habrá cosas que se hicieron mal antes, durante y después, seguro porque nadie acierta siempre", arrancó Pardo. "No tengo ninguna duda de que el Gobierno que tenemos lo está haciendo lo mejor que sabe. Que no significa que sea una manera adecuada, pero estoy segura de que están dando lo mejor de sí".

"Es evidente que ha habido descoordinaciones"

"Quizá no tenemos los mejore políticos, pero los que tenemos son estos y creo que de buena fe están haciendo todo lo que está en su mano", prosiguió la periodista de Atresmedia.

"El día después será complicado porque habrá que ver qué se hizo mal, qué descoordinaciones hubo, porque es evidente que las ha habido. Y los familiares tendrán preguntas y querrán respuestas y alguien se las tendrá que dar", continuó Cristina Pardo.

"No nos queda otra que confiar en la persona que dirige el país porque, ademas, teniendo failiares afectados, no me cabe la menor duda de que pone su mejor voluntad. Luego puede acertar o no", explicó. "A mí no me gustaría ser Pedro Sánchez ahora".