Críticas a Omar Montes por ¿su mascota durante la cuarentena?: "Tengo un oso hormiguero en el sótano" Ecoteuve.es 19:55 - 24/03/2020 0 Comentarios

El cantante muestra un montaje en 'Sálvame', que indigna a sus seguidores

Omar Montes ha entrado este martes en Sálvame para contar cómo está siendo su cuarentena durante la crisis sanitaria del coronavirus. El ganador de Supervivientes 2019 ha afirmado estar "preocupado" por su abuela y que intenta "aportar un granito de arena" llevando comida a quien lo necesite en Pan Bendito, su barrio.

El cantante, además, ha afirmado que mata el tiempo viendo series. "Estoy enganchado a Ana y los siete. Me parece precioso que una mujer acepta a otro hombre que tiene siete hijos, como si fueran suyos", ha dicho además de reconocer que es fan de "Chanclete", de Verano Azul.

Sin embargo, la intervención de Omar Montes en Sálvame ha recibido críticas en redes sociales al desvelar, supuestamente, que tiene un oso hormiguero en el sótano de su casa, a lo que Jorge Javier ha reaccionado con total sorpresa.

El 'fake' de Omar Montes y su oso hormiguero

El cantante ha recomendado a los espectadores que se compraran un oso hormiguero. "Son maravillosos. Yo me tiro todo el día con él. He creado un microclima para él en el sótano y me divierto muchísimo", ha afirmado explicando que se lo trajo un señor de Kuala Lumpur y que, debido a la crisis sanitaria, no ha podido regresar a su lugar de origen.

Sin embargo, y pese a llevarse un aluvión de críticas en redes sociales, todo ha terminado siendo falso. Omar Montes ha publicado en Twitter la fotografía de su oso hormiguero, en la que se aprecia que está manipulada con Photoshop.